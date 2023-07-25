Жара отступает: в конце июля Крым накроют ливни и грозы

В конце месяца погода на полуострове резко изменится Фото: Михаил ФРОЛОВ

Июль в Крыму в этом году выдался по-настоящему жарким. Отдыхающие наслаждались южным солнцем на пляжах полуострова, а те, кому не повезло с отпуском, спасались от летнего зноя под кондиционером.

Тем не менее, в конце месяца погода резко изменится и даст крымчанам «перевести дыхание» после изнуряющей жары. Расслабляться, однако, рано - на смену солнцепеку придут ливни и грозы.

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в конце июля 2023 года в Крыму.

НАДВИГАЕТСЯ БУРЯ

Как «Комсомолке» рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, жара в Крыму простоит практически до конца месяца.

- В ближайшие двое суток - 26 и 27 июля - благодаря области повышенного атмосферного давления и мощному выносу на полуостров тропических воздушных масс, в Крыму сохранится сухая и жаркая погода, лишь вечером 27 июля атмосферный фронтальный раздел вызовет локальные грозовые дожди, - отмечает синоптик.

Температура воздуха в эти дни будет достигать до +37 градусов днем и до +21 градуса ночью. В горах будет чуть прохладнее - около +27 градусов днем.

Несмотря на то, что в июле без дождей не обошлось, большая часть месяца все же была довольно жаркой Фото: Ирина ГЕРЦ

ИДЕМ НА ПОНИЖЕНИЕ

Резкое похолодание крымчан ждет в эту пятницу, 28 июля. Погода испортится из-за холодного фронта, который принесет и ливневые дожди с грозами. Синоптики также прогнозируют и сильные ветра с порывами до 22 метров в секунду в южных, западных и восточных районах полуострова, а также в горной местности.

Тогда же спадет и жара - температура воздуха в среднем составит +21…+26 градусов.

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