В крымском парке «Тайган» из-за дождей переохладились яйца страусов: птицы останутся без потомства

Крымский климат подходит африканским страусам только при отсутствии затяжных дождей. Фото: Tg-канал Олега Зубкова

Затяжные июльские ливни оставили без потомства африканских страусов, обитающих в крымском парке «Тайган». Малыши не появятся ни в одном из десятка яиц в кладке. Из-за сюрпризов природы, зародыши в них переохладились, рассказал в своем Tg-канале владелец парка Олег Зубков.

- Сильные затяжные ливни были больше десяти дней. Таких частых дождей в Намибии, в Южной Африке не бывает, поэтому в этом году, похоже, мы останемся без страусят. Яйца охладились, и малыши из них уже вряд ли выведутся. Все-таки температурный режим Африки и Крыма сильно отличается, - рассказал Олег Зубков.

Чтобы страусы давали потомство, по словам Зубкова, нужно либо надеяться на погоду, либо строить для нелетающих птиц специальные навесы, где можно укрыться от дождя. А с ростом числа малышей - расширять вольеры.

- У нас были удачные периоды, когда не было дождей, и все получалось, - отметил Зубков.

Больше года назад «Тайган» прошел лицензирование в соответствии с новыми требованиями содержания и использования животных в культурно-зрелищных целях, утвержденных постановлением правительства №1937. По словам Олега Зубкова, кардинально перестраивать вольеры в парке не пришлось: они все достаточно просторны и соответствуют нормам.

Напомним, в середине июля ливни накрыли не только Белогорск, где расположен парк «Тайган», но и столицу Крыма. Дороги в Симферополе превратились в реки, вода сбивала с ног и затапливала рынки.

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