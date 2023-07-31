Россиянин пытался перевезти наркотики через Крымский мост: его посадили на 5 лет

Осужденный собирался продать более 3 килограмм запрещенного вещества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Керчи 50-летнего жителя Краснодарского края признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

Инцидент произошел в феврале. Краснодарец купил в Крыму более 3 килограмм каннабиса. Мужчина спрятал наркотики в металлическом баллоне для автомобильного газового оборудования. Запрещенное вещество он собирался продать на Кубани. Во время досмотра перед Крымским мостом в его машине нашли тайник с наркотиками. Краснодарца задержали.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

– Решением Керченского городского суда наркодельцу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – отметили в ФСБ.

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