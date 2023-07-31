«Со мной связались спецслужбы»: учительница из Феодосии пыталась поджечь военкомат по заданию СБУ

Женщина верила, что "задание" ей дали российские силовики. Фото: скриншот из видео

В Феодосии задержали 51-летнюю женщину, которая пыталась поджечь военкомат. Посреди дня она бросила коктейль Молотова в здание, попытавшись скрыться. К счастью, бутылка с зажигательной смесью не воспламенилась.

Подробности странной истории рассказали в пресс-службе МВД Крыма. Женщина пояснила полицейским, что такое «задание» ей дали люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Указания от анонимных псевдосиловиков крымчанка получала несколько месяцев.

- Она оформила на свое имя кредит, а денежные средства в сумме около трех миллионов рублей, перевела по реквизитам, указанным ей звонившими, - подчеркнули в пресс-службе крымской полиции.

СЕМЕЙНАЯ ТРАГЕДИЯ

Как стало известно «Комсомолке», женщина, совершившая столь странный поступок, работала учителем в одной из школ Феодосии. Поэтому сотрудники правоохранительных органов изначально задались вопросом, что могло толкнуть интеллигентную крымчанку на попытку совершить диверсию.

Примечательно, что задержанная никогда не поддерживала киевский режим. Более того, с начала спецоперации, Татьяна (имя изменено, - прим. Ред.) и ее муж собирали гуманитарную помощь для российских военнослужащих. В сентябре 2022 года супруг крымчанки умер из-за проблем со здоровьем. Тогда-то женщину начали активно «обрабатывать» украинские спецслужбы.

Как «КП-Крым» рассказал источник в правоохранительных органах, на счетах у умершего мужа Татьяны находились денежные средства. Чтобы иметь к ним доступ, женщина должна была вступить в наследство. В этот момент крымчанке под видом сотрудников Центробанка России позвонили операторы незаконных колл-центров Украины, заявив, что деньги находятся в опасности.

Жительница Феодосии бросила в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью. Фото: скриншот из видео

СТАЛА ЖЕРТВОЙ УКРАИНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ

Татьяна стала легкой «наживкой» для СБУ - легко внушаемая женщина, которая недавно потеряла любимого человека. Кредит, который женщину убедили взять, она перевела украинским агентам. Средства якобы находились под защитой Центробанка. А параллельно обычную учительницу «готовили» к тому, чтобы она совершила поджог военкомата в Феодосии.

- Сотрудники СБУ позвонили и представились сотрудниками российских спецслужб, сообщили женщине, что ее мужа убили националисты за помощь СВО и, соответственно, он не умер от естественных причин. Следующей жертвой якобы должна была стать сама женщина, - рассказал «КП» осведомленный источник.

По словам собеседника издания, долгое время с Татьяной общались по телефону, завоевывая ее доверие. А потом поставили перед фактом: в центре города находятся националисты, убившие ее мужа, а учительнице срочно надо привлечь к ним внимание. Как? Забросить в здание коктейль Молотова.

ХОТЕЛА ОТКАЗАТЬСЯ

В какой-то момент крымчанка начала сомневаться в правильности своих действий, но сотрудники СБУ продолжали «нагнетать»: «ты - патриот России, ты должна помочь своей стране».

- Женщина позвонила своему руководителю и сообщила, что правоохранительные органы, возможно, заставляют ее совершить преступление, и если с ней что-то случится, то запись разговоров находится у нее дома, - подчеркнул собеседник издания.

По словам источника в правоохранительных органах, спецслужбы Украины могут использовать для своих целей самых обычных людей, которые легко подвергаются внушению. Поэтому необходимо всегда осознавать последствия своих действий и, тем более, не общаться с незнакомцами по телефону.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственный отдел ОМВД России по Феодосии возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить.

- Совместно с сотрудниками регионального УФСБ отрабатывается версия возможной вербовки задержанной спецслужбами соседнего государства для совершения противоправных действий, - отметили в пресс-службе МВД Крыма.

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