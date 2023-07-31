Сотрудника Госкомрегистра Крыма будут судить за взятку в 111 тысяч рублей

По версии следствия, чиновник получил взятку за регистрацию права собственности на земельный участок Фото: Артем КИЛЬКИН

В Раздольненском районе перед судом предстанет сотрудник территориального органа Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

– Прокуратура Раздольненского района направила в суд уголовное дело в отношении сотрудника территориального органа Госкомрегистра. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки и умышленном внесении должностным лицом в один из единых государственных реестров, предусмотренных законодательством РФ, заведомо недостоверных сведений, – говорится в сообщении.

Следствие полагает, что обвиняемый получил от женщины - индивидуального предпринимателя взятку за незаконную регистрацию права собственности на земельный участок. Цена вопроса – 111 тысяч рублей. Получив деньги, чиновник внес все необходимые сведения в госреестр.

– В отношении женщины, обвиняемой в даче взятки, уголовное дело ранее направлено в суд, – добавили в надзорном ведомстве.

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