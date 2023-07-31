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Происшествия31 июля 2023 16:07

Сотрудника Госкомрегистра Крыма будут судить за взятку в 111 тысяч рублей

Взяткодательница также ответит перед законом
Дмитрий Коренев
По версии следствия, чиновник получил взятку за регистрацию права собственности на земельный участок

По версии следствия, чиновник получил взятку за регистрацию права собственности на земельный участок

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Раздольненском районе перед судом предстанет сотрудник территориального органа Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

– Прокуратура Раздольненского района направила в суд уголовное дело в отношении сотрудника территориального органа Госкомрегистра. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки и умышленном внесении должностным лицом в один из единых государственных реестров, предусмотренных законодательством РФ, заведомо недостоверных сведений, – говорится в сообщении.

Следствие полагает, что обвиняемый получил от женщины - индивидуального предпринимателя взятку за незаконную регистрацию права собственности на земельный участок. Цена вопроса – 111 тысяч рублей. Получив деньги, чиновник внес все необходимые сведения в госреестр.

– В отношении женщины, обвиняемой в даче взятки, уголовное дело ранее направлено в суд, – добавили в надзорном ведомстве.

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