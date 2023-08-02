Общался на интимные темы и распространял детское порно: севастопольца обвиняют в растлении 18 девочек

На счету фигуранта 34 преступления Фото: Олег ЗОЛОТО

В Севастополе 41-летнего местного жителя обвиняют в 34 эпизодах растления школьниц из разных регионов России через социальные сети. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурант зарегистрировался в одной из соцсетей под женским именем. С августа 2020 года севастополец начал знакомиться и переписываться со школьницами из разных регионов.

– В ходе интернет-общения фигурант вел беседы на непристойные темы, направлял девочкам снимки порнографического характера и склонял их к таким же ответным поступкам, – отметили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина совершил 34 таких преступления. В пресс-службе прокуратуры добавили, что полученные снимки обвиняемый распространял в сети.

Потерпевшими стали 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет. Это юные жительницы Курганской, Саратовской и Архангельской областей, а также Коми, Мордовии и Красноярского края. Уголовное дело направили в суд.

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