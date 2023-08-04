Разбирал боеприпасы на цветной металл: крымчанина посадили за склад с 2 тоннами взрывчатки

Мужчина незаконно купил как минимум 186 артиллерийских выстрелов Фото: Семен ШПАК

В Крыму 56-летнего жителя Армянска признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе управлении ФСБ России по РК и Севастополю.

С сентября по декабрь 2022 года крымчанин незаконно купил как минимум 186 артиллерийских выстрелов калибром 152 миллиметра. Житель Армянска самостоятельно разбирал боеприпасы, чтобы получать лом цветных металлов и метательные взрывчатые вещества. Он организовал мастерскую в складском помещении. Сотрудники ФСБ провели там обыск и нашли около 1,8 тонны метательных взрывчатых веществ.

В ведомстве подчеркнули, что это преступление представляет исключительную повышенную общественную опасность. Тротиловый эквивалент взрывчатки составил 1,25 тонны. Намеренный подрыв или случайная детонация могли привести к катастрофическим последствиям.

Суд признал крымчанина виновным. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Кроме того, осужденного оштрафовали. Сколько должен заплатить житель Армянска, не сообщается. Согласно законодательству, сумма может составлять до 100 тысяч рублей, либо же доходу осужденного за период до полугода. Взрывчатые вещества передали Министерству обороны России.

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