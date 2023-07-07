Диверсант о подрыве ж/д путей в Крыму: поезд не сошел с рельсов из-за ошибки куратора

Первую попытку подрыва диверсант предпринял в конце января. Фото: ФСБ России, скриншот видео

ФСБ России опубликовала видео допроса диверсанта, осуществившего подрыв железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе зимой этого года. По словам мужчины, он активировал взрывное устройство во время прохождения поезда, однако состав не сошел с рельсов по чистой случайности.

Ранее ФСБ сообщила о задержании 25-летнего жителя Симферополя, подорвавшего железнодорожное полотно на перегоне «Чистенькое – Почтовое» в Бахчисарайском районе. По информации ведомства, после начала специальной военной операции в феврале прошлого года симферополец уехал в Одессу. Там крымчанина завербовали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Далее молодой человек прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его направили в Крым.

В числе поставленных перед диверсантом задач был подрыв железнодорожного полотна. Под руководством куратора была выбрана точка для подрыва.

– Принципы, по которым выбирались точки: железнодорожное полотно в сторону Севастополя, с одной колеей, на повороте, и недалеко от населенного пункта, – рассказал диверсант.

Посылку со взрывчаткой молодой человек получил на вокзале Симферополя. Первую попытку подрыва он предпринял в конце января, она была неудачной. По словам диверсанта, ему дали «неправильные детонаторы, у которых сопротивление выше, чем нужно было для этой цепи». Спустя месяц ему выслали новые детонаторы.

– Я повторил попытку, выехав на велосипеде из Симферополя. Доехав до Почтового, выдвинулся полями в место подрыва, дождался поезда и в середине состава произвел подрыв. Состав не сошел с рельсов, как оказалось позже, по причине ошибок в расчетах моего куратора. Тем же маршрутом я убыл домой, – рассказал задержанный.

Как сообщалось ранее, устанавливается причастность подозреваемого к другим преступлениям. Согласно законодательству, за диверсию фигуранту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, о повреждении ж/д путей в районе села Почтовое стало известно вечером 23 февраля, из-за ЧП было приостановлено движение поездов и пригородных электричек.

18 июля на том же перегоне в Симферопольском районе с путей сошли вагоны с зерном, движение электропоездов было приостановлено. Для пассажиров организовали трансфер автобусами. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причины случившегося станут известны после расследования, которое проведет региональное управление ФСБ. Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что причиной схода поезда с рельсов стал подрыв.

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