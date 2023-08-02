Ценопада в этом году уже не будет, несмотря на херсонские овощи: что происходит на крымских рынках в августе 2023

В этом году на полуострове нет обвала цен на овощи и фрукты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году в Крым нет наплыва херсонских овощей и фруктов, как это было год назад, когда борщевой набор резко подешевел в три раза. То, чему радовались хозяйки, огорчало крымских фермеров - они не могли себе позволить дешево сбывать урожай, в который вложено намного больше, и даже в ряде случаев не стали убирать его с полей, чтобы не тратиться на горючее и оплату рабочих.

В РУБЛЯХ ДОРОЖЕ

Цены на сельхозпродукцию выровнялись, как только Херсонская и Запорожская области стали новыми российскими регионами, получили возможность регистрировать предприятия в РФ и получать государственную поддержку на ведение сельского хозяйства. В результате не было такого демпинга цен, как в прошлом году на овощи и фрукты. Напротив, урожай стали отправлять в торговые сети больших городов, и это подстегнуло цены на крымских рынках. Так в июне, в разгар «клубничного сезона», внезапно подскочили цены на эту ягоду. Продавцы на рынке уверяли, что это из-за разрушения дамбы на Каховской ГЭС и затопления клубничных плантаций по руслу Днепра. Но министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук назвал это «сказками маркетологов», которые под любой повод придумают наценку.

- Скачек цен на ягодную продукцию произошел из-за того, что ягода была высокого качества, но пошли дожди, и она стала терять в качестве. А контракты, которые ребята заключили с материковой частью, надо выполнять. Продукция пошла туда, соответственно, пошла замена отсюда, и логистика добавила цены. Это просто бизнес, - пояснил Савчук.

По его оценке такого демпинга, как в прошлом году из-за большого количества овощей и фруктов с соседних территорий, в этом сезоне нет. Продукция поступает в Крым, за качеством следит Россельхознадзор, цены такие же, как на крымскую, и конкуренция за кошелек потребителя идет исключительно качеством.

Овощей и фруктов будет достаточно, чтобы сдерживать цены Фото: Анна КИРИЕНКО

ИНФЛЯЦИЮ ПОДСТЕГНУЛО

Центробанк говорит, что годовая инфляция в Крыму растет из-за уменьшения поставок из соседних регионов на местные рынки по сравнению с прошлым годом. Импортные же овощи подорожали на фоне ослабления рубля. Местные фермеры, напротив, радуются, что есть спрос на их продукцию.

- В том году у нас была ранняя капуста, так мы ее даже не убирали, потому как в опте она по 5 рублей была. В этом – уже по 50 рублей. Никому такой демпинг не был интересен, - уверяет глава крестьянско-фермерского хозяйства Константин Сорокин.

Год назад из-за херсонской капусты крымские фермеры не стали собирать свой урожай Фото: Анна КИРИЕНКО

В этом его хозяйство высадило арбузы на площади 30 га и не ждет большой конкуренции с Херсонщиной – стандартные полосатики продаются по 35-40 рублей за кило, а уже без косточки или оранжевые по 80 рублей идут для премиум-сектора или в дальний путь столичного ритейла. Крымские фермеры выровнялись с херсонскими по водообеспечению – днепровскую воду на поля полуострова весной подавали по 35 копеек за 1 кубометр, а Херсонщины – бесплатно. Но после разрушения дамбы 6 июня все каналы оказались ниже уровня Днепра, и воды нет хоть за деньги, хоть даром.

Овощей и фруктов будет достаточно, чтобы сдерживать цены Фото: Анна КИРИЕНКО

ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ

Если ориентироваться на данные Минсельхоза, то площади под посадками овощей остались на уровне прошлого года – около 8 тысяч га, и 2,5 тысячи - под картофель. Для полива хозяйства используют наработанный за 8 лет без днепровской воды опыт – накопительные пруды, скважины, водозаборы из местных рек. Много сельхозпродукции вывозится на материк, но в Крыму остается то, что плохо подлежит транспортировке, поскольку больших складов с холодильниками мало. Чтобы помочь сельхозпроизводителям быстро распродать урожай, только в августе Минпромполитики проводит 700 ярмарок выходного дня.

В министерстве КП-Крым заверили, что херсонской и запорожской продукции на рынках меньше не стало. Напротив, каждую неделю идет централизованная поставка от фермеров, которые самостоятельно привозить на рынки по тем или иным причинам не хотят.

В этом году урожай в Крыму опять в рекордах — зерно можно продавать на импорт Фото: Анна КИРИЕНКО

- Порядка 1000 тонн сельскохозяйственной продукции еженедельно собирается и аккумулируется фермерами Запорожской и Херсонской областей для централизованной поставки в республику. По сравнению с прошлым годом поставки сельхозпродукции из Херсонской области увеличились на 300 тонн, - подчеркнула замминистра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова. - Стоит отметить, что минимизация посреднического звена позволила существенно уменьшить торговую наценку и стоимость продукции на прилавке.

По-прежнему для фермеров Херсонской и Запорожской областей местные администрации предоставляют бесплатные торговые места на ярмарках выходного дня. Продолжает работать отдельная торговая зона на территории оптового рынка «Привоз», определенная для реализации сельскохозяйственной продукции из Херсонской и Запорожской областей. С недавних пор на прилавках крымских магазинов появилась мясная продукция из Бердянска, и их сыровяленая колбаса уже стала предметом охоты в магазинах.

Более того, в Минпроме уверяют, что сдерживают цены благодаря поставкам овощей из Херсонской и Запорожской областей и бакалейной группы товаров из Краснодарского края. Взамен Крым поставляет муку, макаронные изделия, крупы и подсолнечное масло.

ЦЕНЫ

Стоимость овощей на симферопольском рынке «Привоз» за 1 кг

Баклажан 50-90 рублей в зависимости от размера

Кабачок 30-40 рублей

Цукини 25-35 рублей

Капуста 35-50 рублей

Лук 15-40 рублей

Огурцы 40-55 рублей

Морковь 20-60 рублей

Перец болгарский 50-70 рублей

Помидор бурый 40-60 рублей

Помидор розовый салатный 40-70 рублей

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