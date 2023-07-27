Урожая нет, а цены растут: что происходит с поставками херсонских овощей на рынки Симферополя

Фермеры признаются, что везти товары в Крым из новых регионов стало попросту невыгодно Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

В Крыму в июле 2023 года подорожали некоторые виды овощей. Согласно отчету Крымстата, с начала лета цены на морковь выросли на 35,3%, лимоны - на 16,2%, а свекла стала стоить больше на 13,7%. Рост цен отмечается также на картофель (7%) и капусту (3,4%). Однако некоторые овощи, наоборот, подешевели. Это касается, например, лука, огурцов и помидоров, которые теперь обойдутся дешевле в среднем на 4%.

И если с ценами в магазинах все понятно, то как изменилась стоимость этих же товаров у местных производителей? Корреспондент «КП-Крым» решил отправиться на самый известный рынок Симферополя «Привоз», чтобы выяснить, действительно ли некоторые овощи и фрукты стали дороже.

Симферопольский рынок "Привоз" - самое популярное место у любителей свежих овощей и фруктов Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Анна, продавец, у которой на прилавке одни из самых красивых персиков на всем «Привозе» и херсонские арбузы по 35 рублей за килограмм, рассказывает, что в основном все категории товаров подорожали в сравнении с прошлым годом.

- Все из-за последних событий с мостом. На границе между Крымом и Херсонской областью стало больше грузовиков, дольше стали проходить досмотр. Задержки в поставках и формируют такие цены. Вот, например, дыню мы в прошлом году по 20 рублей за килограмм продавали, а сейчас - по 40, - отмечает женщина.

«БОРЩЕВОЙ НАБОР» ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ

У другой палатки рассказали, что подорожали далеко не все товары. Так, в сравнении с прошлым летом не сильно поменялись цены на картофель, капусту, томаты и свеклу. Выросла стоимость сезонных фруктов, но не сильно - в среднем на 10-15%.

Дефицита овощей и фруктов нет. Смотрю цены на прилавках: помидор – 60 рублей, огурец – 50, картофель от 25 до 40 рублей за килограмм. Персики при этом можно купить по 100 рублей, а перец - по 55. По словам продавца Владимира, цены при этом меняются практически каждый день.

Цены растут, но не на все товары Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- Не могу сказать, что стало сильно дороже, может, разница в 10 рублей, не больше, - говорит одна из покупательниц.

Прилавки с тем же «борщевым набором» ломятся от разнообразия. Но если годом ранее на рынках было полно овощей и фруктов из Запорожской и Херсонской областей, то сейчас продавцы отмечают: в основном продукты крымские, а плодов труда фермеров из новых регионов России стало мало.

ВЕЗТИ В КРЫМ СТАЛО НЕВЫГОДНО

Местные торговцы считают, что херсонским производителям стало попросту невыгодно везти сюда продукцию - ее слишком мало. Большая часть урожая погибла после ЧП на Каховской ГЭС.

Немногочисленные продавцы из новых регионов соглашаются: проще поставлять товары в большом количестве сразу на материк. Из центральных регионов России прямо на поля и рынки, по словам предпринимателя из Скадовского района Херсонщицы, приезжают фуры и скупают по оптовым ценам плоды трудов местных фермеров.

Цены на картофель поменялись не сильно Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Тем не менее, в Министерстве промышленной политики РК отмечают, что каждую неделю производители Херсонской и Запорожской областей централизованно отправляют на полуостров порядка 1 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. При том, что в начале лета поставок из новых регионов было даже меньше - по 700 тонн в неделю.

- Поставки сельхозпродукции в Крым из новых регионов осуществляются на основании информации о потребности субъектов хозяйствования в сельхозпродукции, которая ежедневно собирается от всех муниципальных образований республики, - отмечают в ведомстве.

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