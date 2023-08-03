Туристов много, но на пляжах зловонный запах из-за водорослей: что происходит в Евпатории в последний месяц лета

Туристов на пляжах достаточно Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Наступил последний месяц лета, а с ним близится к своему завершению и курортный сезон в Крыму. Цифры и итоги будут позже, а пока россияне активно едут на полуостров отдыхать, используя для этого все доступные в этом году средства передвижения. Как последний месяц лета начался в Евпатории, выяснял корреспондент КП.

БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА В КРЫМ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ

Между временем прибытием поезда Волгоград-Симферополь в крымскую столицу и отправлением электрички в Евпаторию всего 18 минут. Этим пользуются многие жители из других регионов России, чтобы сделать удобную пересадку и уже через час и 15 минут прибыть в крымский курорт.

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- Это наша уже вторая пересадка, первая была вчера в Краснодаре, - говорит Галина из Московской области.

Мы вместе едем в Евпаторию – она, ее муж и дочь собрались две недели отдыхать в Евпатории.

- Мы из города Королев. Билеты на прямой поезд для всех из Москвы купить уже не успели, когда начали смотреть, везде было то одно место, то два, а нас трое, пришлось ехать вот так, с пересадками, - уточняет женщина.

Людей в вагоне электрички много, несмотря на будний день. Понять, кто едет на отдых, несложно – у них чемоданы и сосредоточенный взгляд. Многие смотрят на экранах смартфона карту, обсуждают между собой вопросы мобильной связи и пейзажи за окном. Когда электропоезд проходит мимо побережья с одной стороны и озерами – с другой, практически все отдыхающие, особенно дети, прилипают к окнам, фотографируют.

ЗА ПОЛТОРЫ НЕДЕЛИ ОТДЫХА — 50 ТЫСЯЧ НА ДВОИХ

- Мы сняли что-то вроде однокомнатной квартирки недалеко от улицы Трудовая (недалеко от Текие Дервишей – авт.), - рассказывает Олег из Саратова.

Они с женой приехали на собственном автомобиле. Перед мостом постояли в очереди полтора часа. Сама процедура досмотра, по словам мужчины, заняла около 20 минут.

- Мы живем в гостевом доме. Большой двор, в нем несколько таких квартирок, все заняты. В комнате есть двуспальная кровать, диванчик, кондиционер и телевизор. Стоит все 1600 рублей в сутки, мы уже вторую неделю живем, все устраивает. В целом у нас выходит на данный момент по тратам около 50 тысяч на двоих, - продолжает житель Саратова и добавляет, что перед поездкой с супругой просмотрели много вариантов жилья, и цены везде примерно на этом же уровне. Конечно, цены в люксовых номерах не в счет, там совсем другая математика.

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

НА ПЛЯЖАХ ПЛОХО УБИРАЮТ ВОДОРОСЛИ, НО НАВЕСОВ И ЛЕЖАКОВ ХВАТАЕТ

Взрослые загорают на песчаных пляжах, наслаждаясь теплым солнцем и прохладным бризом, а дети с радостью плещутся в море. Шезлонг на пляже в районе набережной Горького можно арендовать за 250 рублей на весь день. Теневые навесы есть почти на всех пляжах, так что спрятаться от солнца можно без труда. А еще на пляжах установлены душевые и кабинки для переодевания, часто есть медицинский пункт.

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- Мы в Евпаторию приезжаем с 2015 года. И буквально следим за тем, каким приятными и благоустроенными стали пляжи. Еще пять лет этого всего не было. Был бы еще туалет бесплатный, - отмечает Виктор из Петербурга, уже знатно покрывшийся шоколадным загаром.

Но есть и то, что омрачает отдых: недавний шторм вынес на берег водоросли, которые под солнечными лучами пахнут уже не йодом, а канализацией. Их убирают, но слишком медленно и «порционно». Об этот говорят и сами отдыхающие, вынужденные самостоятельно сгребать зловонные кучи и присыпать их песком.

ТУРИСТЫ ПОКУПАЮТ ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ И НА ЮБК

Прогуливаясь по узким улочкам Старого города, можно увидеть, как одна за другой проходят экскурсионные группы.

- Этот маршрут («Малый Иерусалим» - авт.) позволяет познакомиться с богатой историей города и его культурным наследием. Здесь можно увидеть древние синагоги, православные храмы и мечети, которые свидетельствуют о многовековом сосуществовании различных религий и культур, - рассказывает мне один из многочисленных реализаторов экскурсий на улице Фрунзе и добавляет, что людей стало больше, начиная с середины июля.

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

- Экскурсии покупают разные – и по городу, и с выездом на ЮБК. Цены в этом году остались на уровне прошлогодних: по Старому городу - от 500 до 1000 рублей, если куда-то ехать, то от 1500 рублей за человека. Самая дорогая у нас - индивидуальная экскурсия по достопримечательностям Западного Крыма за 7900 рублей за 9 часов, то есть на целый день, - говорит женщина.

СРЕДНИЙ ЧЕК ЗА ОБЕД — ОКОЛО 700 РУБЛЕЙ НА ДВОИХ

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

С вопросами питания в Евпатории разобраться несложно. На любой вкус: столовые, кафе, шикарные рестораны с интерьерами, чебуречные и шаурма в курортной зоне практически на каждом углу. Обед в столовой обойдется в 600-700 рублей на двоих, большая пицца в одном из не самых дешевых заведений города – от 600 до 1000 рублей. Днем, когда жарко, конечно, желающих утолить голод меньше. Основная масса туристов выходит ужинать и на прогулку вечером. А вместе с ними выходят работать уличные музыканты, мастера фаер-шоу, умельцы впечатлять малышей мыльными пузырями.

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Столики в кафе и ресторанах заняты отдыхающими, а повара спешат готовить возросшее число заказов. Некоторые уличные музыканты собирают донаты не в шляпу по старинке, а сразу онлайн-переводом на карту. Поздно вечером лучше не гулять, как и в любом курортном городе, на улице могут встретиться пьяненькие, и никто не знает, что от них ждать.

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