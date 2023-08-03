Сезон в разгаре! Где остановиться в Крыму в августе 2023 года и сколько это будет стоить

В Крыму найдется жилье на любой вкус и кошелек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Туристический сезон в Крыму в самом разгаре. Несмотря на проблемы с логистикой, которые будоражили полуостров в июле 2023 года, в августе ситуация более-менее нормализовалась: люди приезжают отдыхать у моря со всех концов России. Чтобы привлечь отдыхающих, многие отели предлагают скидки и специальные условия. Но действительно ли отдых на полуострове стал дешевле по сравнению с прошлым годом?

«Комсомолка» разбиралась, где выгоднее всего провести отпуск в августе 2023 года в Крыму.

ФЕОДОСИЯ И КЕРЧЬ

С детьми

По данным сервиса Tvil.ru, недельный отпуск на троих в среднем обойдется в Керчи и Феодосии от 9 до 18 тыс. рублей в зависимости от близости к морю и условий проживания.

Найти варианты можно на любой вкус - некоторые отели Феодосии, например, предлагают отдых в режиме «все включено» за 77 тысяч рублей. В Керчи же отдых класса люкс обойдется в 47-50 тысяч. Но бронировать жилье лучше заранее. Так, с 7 по 14 августа в среднем день проживания в трехместном номере будет стоить 2000-3000 рублей, но можно найти варианты и за 1500 в сутки. За завтрак нужно будет доплатить еще около 300 рублей с человека.

Семьи, которые не хотят останавливаться в гостиницах, могут рассмотреть вариант проживания в квартирах от собственника - таких вариантов на сервисах бронирования тоже очень много. Средняя цена за неделю - 30 тысяч рублей.

Феодосия летом 2023 года пользуется популярностью у туристов Фото: Ирина ГЕРЦ

Вдвоем

Аренда номеров на двух человек будет не сильно дешевле - цены варьируются в пределах 14 тысяч рублей за неделю проживания. Среди удобств - комфортная двуспальная кровать и отдельная ванная комната. Апартаменты с бассейном на территории гостиницы будут уже дороже - около 27 тысяч рублей. За такую же цену можно найти и «особые» предложения - номера с джакузи.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом, цены на жилье в Феодосии и Керчи изменились, но не существенно. В прошлом году недельный отдых обходился примерно в 18-25 тысяч рублей.

СУДАК

С детьми

Отдохнуть на юго-востоке Крыма в августе обойдется чуть дешевле, но и спрос на проживание остается на высоком уровне. По данным сервиса Tvil.ru, чаще всего туристы бронируют гостевые дома и номера, недельный отдых в которых обойдется в пределах 17-19 тысяч рублей. Забронировать номера в гостиницах можно и за 10 тысяч рублей, однако, до моря придется достаточно долго добираться.

Вдвоем

Вариантов провести отпуск в романтической обстановке в Судаке хоть отбавляй - сервисы по бронированию жилья предлагают даже выбрать гостиницы, где чаще всего предпочитают отдыхать семейные пары.

Так, недельный отдых с бассейном, большой ванной и завтраками - стартует в Судаке от 30 тысяч рублей, но найти комфортные условия можно и дешевле. ТВ среднем, номер с двуспальной кроватью и отдельным душем можно снять от 3000 рублей. Есть варианты и за 1500 рублей, но условия проживания там будут хуже.

По сравнению с прошлым годом отдых в Судаке не подешевел. Цены либо остались на прежнем уровне, либо, наоборот, стали только выше.

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА

С детьми

Желающим отдохнуть на Южном берегу Крыма вдали от городской суеты, лучше всего останавливаться в небольших населенных пунктах, таких как Гурзуф и Симеиз. При желании здесь можно найти номера и комнаты в гостевых домах, стоимость которых начинается от 1500-2000 рублей в сутки. Сервисы по бронированию жилья также предлагают и однокомнатные квартиры от 3000 рублей в сутки - остановиться в них могут до четырех человек. В среднем, стоимость стандартного номера категории «эконом» обойдется в 2500 рублей на двоих. Сюда включены все удобства в номере, Wi-Fi, телевизор, а иногда даже и бассейн на территории отеля.

Вдвоем

Для семейной пары недельный отдых на ЮБК обойдется в августе 2023 года примерно в 25-30 тысяч рублей. Причем, такие же цены встречаются и в Ялте. По данным сервисов жилья, практически во всех популярных отелях города имеются свободные комнаты на любой вкус и кошелек.

Что касается роста цен, то в среднем сегменте стоимость проживания осталась на уровне прошлого года.

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