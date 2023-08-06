В Сакском районе Ford врезался в трактор: погибла 24-летняя девушка

В аварии пострадала водитель легковушки. Фото: пресс-служба МВД по РК

В субботу, 5 августа, в Сакском районе Крыма столкнулись Ford Focus и трактор «Беларус», в результате чего погибла 24-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Трагедия произошла в 15.30. 24-летняя девушка ехала за рулем легковушки по автодороге Михайловка – Новофедоровка. На левом закруглении дороги водитель не справилась с управлением. Из-за этого Ford съехал с дороги и врезался в трактор, который стоял на обочине.

В результате ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки. Кроме того, в аварии пострадала девушка, находившаяся за рулем легковушки. Водителя увезли в больницу.

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, – говорится в сообщении.

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