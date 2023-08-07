В Крыму столкнулись Volkswagen и «семерка»: погибли два человека

Кроме того, еще два человека попали в больницу. Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 7 августа, в Красногвардейском районе столкнулись Volkswagen и ВАЗ-2107, в результате чего погибли два человека, еще столько же пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 13.40. Мужчина 1964 года рождения ехал за рулем Volkswagen со стороны Симферополя в сторону Джанкоя. Неподалеку от села Полтавка иномарка выехала на встречную полосу. Там немецкий автомобиль врезался в «семерку».

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате ДТП погибли два человека. Водитель и пассажир «Жигулей» получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, еще два человека пострадали.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– Пассажир и водитель автомобиля Volkswagen с травмами доставлены в больницу, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по РК

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

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