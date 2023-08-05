Росморречфлот: на подходе к Керченскому проливу танкер «Сиг» получил пробоины

«Меркурий» поспешил на помощь танкеру «Сиг». Фото: архив КП

Вблизи Керченского пролива произошел инцидент с морским судном. В Росморречфлоте сообщили:

- 4 августа в 23.20 танкер «Сиг» получил пробоину.

Повреждение выявили в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. В это время на борту танкера было 11 человек экипажа. В ведомстве также отметили, что судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу в координатах 45°01'1"N 036°31'7"E.

Уже официально озвучена предварительная версия чрезвычайного происшествия - атака морского дрона.

Особого урона морской дрон не нанес - пострадавших нет, морское судно осталось на плаву.

На помощь «Сигу» направили суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» - «Меркурий» и «Импульс».

Пробоины «залатывают» специальным пластырем, морская вода перестала затапливать танкер, да и ту, что успела попасть через пробоину, успешно откачали.

Напоминаем, что в январе 2019 года, недалеко от Керченского пролива загорелись два гражданских танкера- газовоза «Маэстро» под флагом Танзании и «CANDY».

Причина ЧП - несоблюдение правил безопасности при транспортировке горючих веществ, таких, как газ. Тогда на выручку иностранцам тоже пришел борт МЧС «Меркурий».

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