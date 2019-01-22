2019-01-22T18:56:03+03:00
Происшествия

В порт Керчи доставили 12 пострадавших с горящих танкеров

Бригады скорой помощи готовы отвезти моряков в больницу
Надежда ДАЦЮК
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Борт МЧС около шести часов плыл в КерчьБорт МЧС около шести часов плыл в КерчьФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Баксир МЧС "Меркурий" прибыл в порт Керчи и доставил 12 спасенных моряков с танкеров "Маэстро и "Канди", загоревшихся в Черном море вечером 21 января. Пострадавших с обморожениями и ожогами уже ждут бригады скорой помощи, которые повезут моряков в больницу.

Сначала прибытие иностранных моряков ожидали в 5 часов утра, позже в 8. Погодные условия не позволяли доставить пострадавших быстрее - в Керчи и в море был очень сильный туман. Кроме того, из-за сильного ветра поднялся шторм.

Только около часа дня моряков начали переправлять на буксир МЧС с семи судов, на которых они находились после спасения.

В Керчь доставили 10 тел погибших и 12 спасенных. Судьба еще 10 человек остается неизвестной - в месте ЧП до сих пор работают поисковые службы. У пропавших без вести уже нет шансов спастись, поскольку вода в море слишком холодная.

Напомним, вечером 21 января во время перевалки топлива с одного судна на другое произошел взрыв, затем пожар. Огонь охватил два судна под флагами Танзании в 15 милях от мыса Такиль.

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