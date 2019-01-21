Ожоги и обморожение: 14 спасенных во время пожара в Черном море везут в Керчь в тяжелом состоянии

Спасенных после пожара близ Керченского пролива 14 моряков везут в Керчь. Их состояние тяжелое.

- 14 пострадавших везут где-то к часу ночи они должны быть в порту четыре феодосийских бригады в усиление где-то 10-11 керченских (бригад, - ред), и три бригады санавиации выехали из Симферополя, так как небо закрыто, вертолетам не дают вылететь, - рассказал Комсомольской правде - Крым руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко. - Где-то полчаса назад выехала санавиация, к часу они все будут на месте. К сожалению, из-за погодных условий доставляют пострадавших морем, они идут из нейтральных вод, где была перевалка нефтепродуктов. По данным Росморречфлота, через четыре часа они будут в Керчи, но все уже в режиме боевой готовности. За час до прибытия пострадавших все уже будут на месте.

По словам Олефиренко, принимать пострадавших будет первая горбольница Керчи и симферопольская больница скорой помощи №6 - в зависимости от тяжести полученных травм.

- Состояние у них тяжелое, они получили термические ожоги и после того, как падали за борт, - переохлаждение. Сами понимаете, какая температура воды зимой. Абсурд, но у них одновременно обморожение и ожоги, - сказал руководитель Центра медицины катастроф.

Напомним, в Черном море недалеко от Керченского пролива загорелись два гражданских судна - газовозы "Маэстро" и "CANDY" под флагом Танзании.

Среди членов экипажа нет граждан России. Загоревшиеся суда шли под флагом Танзании, на борту были граждане Турции и Индии, всего 31 человек: 14 спасли, 11 погибли, остальных пока ищут в воде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Есть жертвы среди моряков": В Черном море горят два судна

Пожар на газовозе случился в нейтральных водах недалеко от Керченского пролива (подробнее)

На борту терпящих бедствие в Черном море судов не было граждан РФ

Среди членов экипажей - граждане Турции и Индии (подробнее)