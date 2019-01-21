На борту терпящих бедствие в Черном море судов не было граждан РФ

СЕГОДНЯ 20:58 2019-01-21T21:00:36+03:00

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На борту газовозов Candy и Maestro, загоревшихся в Черном море близ Керченского пролива, не было граждан России.

- Наших граждан на борту данных судов нет, - сообщили Комсомольской правде - Крым в пресс-службе Росморречьфлота.

В частности, на борту "Maestro" находилось 14 членов экипажа (7 граждан Турции и 7 граждан Индии), а на борту "CANDY" - 17 моряков (9 граждан Турции и 8 граждан Индии).

Напомним, в Черном море недалеко от Керченского пролива загорелись два гражданских судна - газовозы "Маэстро" и "CANDY" под флагом Танзании.

Уже известно о десятерых погибших и восьмерых спасенных моряках. Пострадавших готовы принять как в Керчи, так и в Краснодарском крае.