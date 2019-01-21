2019-01-21T20:32:50+03:00
Общество

"Есть жертвы среди моряков": В Черном море горят два судна

Пожар на газовозе случился в нейтральных водах недалеко от Керченского пролива [видео, обновляется]
Надежда ДАЦЮК
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В районе Керченского пролива активное судоходствоВ районе Керченского пролива активное судоходствоФото: Анастасия ЖУКОВА
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Недалеко от Керченского пролива развернули масштабную спасательную операцию: в нейтральных водах загорелись два гражданских судна, газовоз "Маэстро" под флагом Танзании и газовоз "CANDY".

- Шесть кораблей участвуют в спасательной операции. Еще двое плывут на помощь. По нашим данным, погибло трое человек, восемь удалось спасти, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Росморречфлота.

О состоянии спасенных пока ничего не известно.

Как удалось узнать КП-Крым, пока не решено, куда доставят на лечение пострадавших. Предположительно, их повезут в клиники Краснодара, Анапы или Керчи.

- Граждан России на борту не было, рассказали Комсомольской правде - Крым в пресс-службе Росморречьфлота.

В частности, на борту "Maestro" находилось 14 членов экипажа (7 граждан Турции и 7 граждан Индии), а на борту "CANDY" - 17 моряков (9 граждан Турции и 8 граждан Индии).

Предположительно, пожар произошел на одном из судов, а затем перекинулся на второе. На судах 17 и 14 человек. Люди прыгали за борт, чтобы спастись от огня, на место направили морской буксир.

В Чёрном море горят два судна CANDY и Maestro.

Директор "Крымских морских портов" Алексей Волков сообщил КП-Крым, что происшествие случилось в нейтральных водах, за пределами 12-мильной зоны.

Рядом с терпящими бедствие судами находятся "Насиба Зейналова", "Истра", "Дмитрий Покровский", "ВФ Танкер – 5", "Синерджи 1". Им ничто не угрожает. На место выдвинулся "Спасатель Демидов".

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