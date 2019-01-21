2019-01-21T21:06:26+03:00
Общество

В Керчи готовы принять моряков, спасенных при пожаре на судах в Черном море

На данный момент известно о 9 погибших и 8 спасенных
Александра КОРШУНОВА
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Фото: Скриншот с видеоФото: Скриншот с видео
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В Керчи готовы принять спасенных моряков при пожаре на двух гражданских судах, газовоз "Маэстро" под флагом Танзании и газовоз "CANDY". Это произошло в нейтральных водах Черного моря, близ Керченского пролива.

- Городская больница Керчи №1 уже готова принять спасенных моряков. Мы находимся в полной готовности, - рассказал "КП-Крым" глава города Керчи Сергей Бороздин.

Пока нет точной информации, в какие именно больницы отвезут пострадавших моряков. Рассматриваются такие города: Керчь, Краснодар, Анапа.

Напомним, в Черном море недалеко от Керченского пролива загорелись два гражданских судна - газовозы "Маэстро" под флагом Танзании и "CANDY".

Уже известно о девятерых погибших и восьмерых спасенных моряках. На обоих судах работали граждане Турции и Индии, россиян на борту не было.

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