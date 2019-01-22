"Живыми уже не поднимем": Шансов спасти пропавших без вести иностранных моряков уже нет

Спасатели уже не рассчитывают найти живыми моряков, пропавших без вести во время пожара в Черном море, который начался вечером 21 января.

- Операция - поисковая, а не спасательная, поскольку людей живыми уже не поднимем. Горение продолжается. Экологического ущерба пока не фиксируем, - рассказали "Комсомольской правде - Крым" в пресс-службе Росморречьфлота.

Напомним, примерно в шесть вечера загорелись два танкера - Maestro и Candy Оба шли под флагом Танзании. ЧП произошло в 15 милях южнее мыса Такиль недалеко от Керченского пролива. На борту находилось 32 человека, все они - граждане Индии и Турции, россиян среди моряков нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/687421" frameborder="0"></iframe> В Чёрном море горят два судна CANDY и Maestro.

По последним данным, спасти удалось 12 человек, еще 10 обнаружили погибшими.

- В скором времени доставим спасенных моряков на берег. Нашли еще одного человека, которого в списках у нас не было, - отметили КП-Крым в Росморречфлоте.

В операции участвуют порядка 15 судов.

- Наших там 4 судна - "Спасатель Демидов", "Меркурий", "Залив", "Сазонцев". Кроме этого, там более десятка судов еще. В центральном аппарате нашем создана оперативная группа, которая постоянно отслеживает и руководит спасательной операцией. Идет очень напряженная работа, до сих пор идет горение, - сообщил "Комсомольской правде - Крым" замруководителя Морской спасательной службы Андрей Звягинцев.

Пострадавших ждут в Керченском портуФото: Александра КОРШУНОВА

В Керчи пострадавших уже ожидают порядка двух десятков бригад скорой помощи. В частности, готовы принимать пациентов 4 бригады медиков из Феодосии, 3 бригады санавиации из Симферополя, а также более 10 керченских бригад. В зависимости отколичества пострадавших планируется выставить от 10 до 16 бригад из Керчи.

Моряки, пытаясь спастись, прыгали за борт - прямо в холодную воду.

- Состояние у пострадавших тяжелое, они получили термические ожоги и после того, как падали за борт, - переохлаждение. Сами понимаете, какая температура воды зимой. Абсурд, но у них одновременно обморожение и ожоги, - сказал руководитель республиканского Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Температура воды в районе ЧП - примерно 3-5 градусов выше нуля.

КОМПЕТЕНТНО

Вероятная причина - нарушение техники безопасности

- Пожар, скорее всего, произошел во время операции STS перегрузки с судна на судно, а перегружали наверняка сжиженный углеводород газ, пропан-бутан. Плюс – состояние судов - далеко не новые танкера, думается, при всем при этом еще и низкая квалификация экипажа, опытные не пошли бы, рискованно из-за тех же санкций, - предположил эксперт по морскому праву, главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко.

В Росморречфлоте позднее подтвердили, что возгорание во время передачи топлива с одного судна на другое - пока одна из основных версий.

КОНКРЕТНО

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники южного следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

- Руководитель Южного следственного управления на транспорте вместе со следователями и криминалистами выехал на место происшествия, - уточнили в Следкоме.

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