В порт Керчь движутся судна со спасенными после пожара на танкерах моряками

Около шести вечера 21 января в Черном море, напомним, загорелись два гражданских судна - газовоз "Маэстро" и газовоз "Канди". Оба шли под флагом Танзании. ЧП произошло в 15 милях южнее мыса Такиль со стороны Керчи в нейтральных водах. Сейчас несколько судов с пострадавшими моряками загоревшихся кораблей двигаются к берегам Крыма, в порт Керчь. В Черном море ухудшились погодные условия - поднялись волны из-за усиления ветра до 17 метров в секунду.

На борту "Маэстро" находилось 14 членов экипажа (7 граждан Турции и 7 граждан Индии), а на борту "Канди" - 17 моряков (9 граждан Турции и 8 граждан Индии). Танкер "Маэстро" прибыл в район перевалки из турецкого порта Мармара Эреглиси, где есть газовый терминал. Судно "Канди" следовало из российского Темрюка в Ливан.

- Сообщение о том, что на одном из танкеров под флагом Танзании произошел хлопок со вспышкой, передал экипаж одного из проходящих мимо судов. Сначала матросы увидели огонь на одном судне, затем, что он перекинулся на другое, - рассказали в Росморречьфлоте.

Причиной пожара на двух газовозах, возможно, стало нарушение техники безопасности.

- Пожар, скорее всего, произошел во время операции STS перегрузки с судна на судно, а перегружали наверняка СУГ - сжиженный углеводород газ, пропан-бутан. Плюс – состояние судов - далеко не новые танкера, думается, при всем при этом еще и низкая квалификация экипажа, опытные не пошли бы, рискованно из-за тех же санкций. И случилось, что случилось, - предполагает эксперт по морскому праву, главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко.

Позже в Росморречьфлота подтвердили, одна из основных версий - возгорание во время передачи топлива с одного судна на другое. Но это пока преварительные данные.

По словам очевидцев, пытаясь спастись, члены экипажа горящих танкеров прыгали за борт, многие из них к тому моменту получили серьезные ожоги. Но так у них появился небольшой шанс на жизнь, хоть вода в районе Керченского пролива сейчас всего 3-5 градусов.

В это время российские суда, находящиеся на тот момент поблизости, уже мчались на помощь.

Для спасения утопающих было направлено аварийно-спасательное судно морской буксир «Спасатель Демидов». Оно оборудовано вертолетной площадкой, быстроходным алюминиевым спасательным катером, водолазным оборудованием для выполнения подводно-технических работ на глубине до 60 метров. На морском буксире также есть госпиталь, рассчитанный на 8 человек.

Спасатели и матросы поднимали всех, кого удалось найти близ горящих кораблей. Но в живых, увы, остались только 12 членов экипажа двух кораблей.

- Сейчас у нас 11 погибших поднято на борт. Видели, как еще трое ушли под воду - у них не было ни кругов, ни спасательных жилетов. Пятеро продолжают считаться пропавшими без вести, поскольку неизвестно, где они находятся, - рассказали в пресс-службе Росморречьфлота.

Поисковая операция продолжается - спасатели продолжают искать пропавших без вести. Тех, кого подняли на борт, отправили в Керчь для оказания помощи.

В половину первого ночи несколько судов с пострадавшими моряками начали двигаться в сторону Крыма. Больницы Крыма примут всех спасенных.

ОФИЦИАЛЬНО

И ожоги, и обморожение

- Состояние у них тяжелое, они получили термические ожоги и после того, как падали за борт, - переохлаждение. Сами понимаете, какая температура воды зимой. Абсурд, но у них одновременно обморожение и ожоги, - сказал руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

По его словам, уже в порту пострадавших будут ждать четыре феодосийских бригады скорой помощи и 10-11 керченских бригад. Принимать моряков будет первая горбольница Керчи и симферопольская больница скорой помощи №6 - в зависимости от тяжести полученных травм.

КОНКРЕТНО

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники южного следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

- Руководитель Южного следственного управления на транспорте вместе со следователями и криминалистами выехал на место происшествия, - уточнили в Следкоме.

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