Спасенные моряки после пожара на суднах в Черном море еще не отправились в Керчь

СЕГОДНЯ 00:08 2019-01-22T00:11:31+03:00

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Спасенные после после пожара на двух судах близ Керченского пролива 12 моряков еще не отправились в Керчь.

- Продолжаются поисково-спасательные работы, судно со спасенными моряками еще не отправилось в Керчь, - сообщили в пресс-службе Росморречьфлота.

Ранее руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко рассказал "КП-Крым", что спасенных после пожара близ Керченского пролива моряков везут в Керчь.

Напомним, вечером 21 января на кораблях "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании вспыхнул пожар. В общем на двух судах находился 31 человек - граждане Индии и Турции.