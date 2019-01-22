Спасенные моряки после пожара на суднах в Черном море еще не отправились в Керчь
Спасенные после после пожара на двух судах близ Керченского пролива 12 моряков еще не отправились в Керчь.
- Продолжаются поисково-спасательные работы, судно со спасенными моряками еще не отправилось в Керчь, - сообщили в пресс-службе Росморречьфлота.
Ранее руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко рассказал "КП-Крым", что спасенных после пожара близ Керченского пролива моряков везут в Керчь.
Напомним, вечером 21 января на кораблях "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании вспыхнул пожар. В общем на двух судах находился 31 человек - граждане Индии и Турции.
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