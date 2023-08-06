Пункты пропуска Армянск и Перекоп работают в штатном режиме Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Работа пропускного пункта Чонгар на границе Крыма с Херсонской областью временно приостановлена после обстрела со стороны ВСУ. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, часть ракет сбита средствами противовоздушной обороны. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, жертв нет. Организованы пути объезда.

«Комсомолка» рассказывает о путях объезда через границу Крыма и Херсонской области 6 августа 2023 года.

Схема: Минтранс Крыма

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Как сообщили в министерстве транспорта Республики Крым, пункты пропуска Армянск и Перекоп работают в штатном режиме. Работа пропускного пункта Джанкой временно приостановлена.

Грузовики и фургоны, следующие в Крым и в обратном направлении, движутся через пропускной пункт Перекоп.

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Легковушки и рейсовые автобусы могут проехать через пропускной пункт Армянск.

В Минтрансе РК добавили, что движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Продолжает работу Керченская паромная переправа.

Власти отмечают, что на Чонгарском мосту уже идут ремонтные работы.

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