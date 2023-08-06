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Происшествия6 августа 2023 13:12

Украина нанесла очередной ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма

Аксенов сообщил о ракетном ударе в районе Чонгарского моста на севере Крыма
Алексей ЕЛАГИН
Жертв, к счастью, нет. Фото: пресс-служба главы Крыма

Жертв, к счастью, нет. Фото: пресс-служба главы Крыма

Украина нанесла ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО, – написал он.

По его словам, ракетный удар повредил дорожное полотно автомобильного моста. На объекте уже начинаются ремонтные работы.

– Жертв нет, – подчеркнул глава Крыма.

Аксенов отметил, что в настоящее время проезд осуществляется через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Он добавил, что точную схему опубликует крымский Минтранс. Глава республики призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в ночь на 22 июня ВСУ обстреляли Чонгарский мост, в результате чего было повреждено дорожное полотно. Люди не пострадали. По информации врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, для атаки украинские боевики использовали британские ракеты Storm Shadow. Позднее сообщалось, что мост восстановили.

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