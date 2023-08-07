Конец аномальной жары: синоптики рассказали о погоде в Крыму на вторую неделю августа-2023

Температура пойдет на понижение за счет облачности и небольших осадков Фото: Александра Тимощенко

Погода на прошедших выходных в Крыму напоминала раскаленную духовку. Солнце нагревало землю до такой степени, что на ней легко можно было бы приготовить яичницу! Термометр показывал около 40 градусов тепла, а местные жители и гости полуострова изнывали от жары. Но, по словам синоптиков регионального гидрометцентра, уже с 9 августа нас ждет спасение!

Так, вслед за аномально жаркими днями в середине грядущей недели жителей полуострова ждут кратковременные дожди и похолодание на 10 градусов. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- Действительно, на выходных было очень жарко. Спасало только море и кондиционеры. Но уже сегодня, 7 августа, температура днем достигнет максимум 34 градусов, а ночью - 21. Примерно 9 августа ждем осадки в виде дождей с грозами, которые продлятся около двух дней. К выходным снова будет солнечно и жарко, - отмечает синоптик.

Температура пойдет на понижение за счет облачности и небольших осадков. А во второй половине недели ожидается усиление северного ветра, из-за чего жара пойдет на спад.

По ее словам, 6-10 августа из-за высокой температуры в центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожароопасность. А температура воды в Черном и Азовском море сейчас варьируется в пределах от 25 до 26 градусов.

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