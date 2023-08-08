Переходила дорогу с ребенком в коляске: в Феодосии Volkswagen насмерть сбил женщину

Женщина переходила дорогу в неположенном месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии автомобиль насмерть сбил женщину, переходившую дорогу с ребенком в коляске. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла поздно вечером 7 июля на улице Володарского. По предварительным данным, около 21:30 водитель автомобиля Volkswagen – мужчина 1974 года рождения – сбил женщину 1958 года рождения, переходившую дорогу в неположенном месте с коляской, в которой находился 2,5-годовалый ребенок.

– В результате ДТП пешеход скончалась на месте, ребенок доставлен в медучреждение, – сообщили в МВД.

Фото: vk.com/crimeabadnews, скриншот видео

На месте работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Днем 7 июля смертельная авария произошла в Красногвардейском районе. В столкновении Volkswagen и ВАЗ-2107 погибли два человека, еще два пострадали.

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