Шпагат Волочковой и морской субботник Билана: как звезды шоу-биза развлекались в Крыму

Звезды приезжают на полуостров не только ради концертов и фестивалей, но и просто отдохнуть. Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Крым, как и Бали, манит многих людей своими пейзажами и атмосферой. Каждый год полуостров становится точкой притяжения не только для туристов, но и для селебрити. Звезды приезжают сюда не только ради концертов и фестивалей, но и просто отдохнуть. Но без курьезов летние путешествия не обходятся, поэтому отпуск в Крыму надолго запоминается среди поклонников артистов.

УБОРКА МУСОРА В ОТКРЫТОМ МОРЕ

Так, в 2020 году перед концертом певец Дима Билан решил устроить субботник прямо в открытом море. Артиста возмутило количество мусора во время прогулки на яхте, он прыгнул в воду и начал собирать пластиковые пакеты и бутылки.

Артиста возмутил мусор в море. Фото: соцсети Димы Билана

- Плавали вдали от берега. За семь часов морской прогулки три раза видел пластиковые предметы (тарелки, обертки от мороженого) в море. Не смог проплыть мимо, прыгнул и поймал врага, - писал певец в соцсетях.

Билан признался: ему было жалко «обездоленных» рыбок. Он также призвал подписчиков не оставаться равнодушными, а «еще раз подумать, прежде чем бездумно бросить мусор».

СОРВАЛ КОНЦЕРТ

Лето 2021 года в Крыму запомнилось скандалом c бывшим участником Black Star Егором Кридом. Тогда известный певец приехал в Ялту, где должен был сыграть свой концерт в клубе на набережной курорта. Подпевать любимые песни пришли несколько тысяч фанатов, но через полчаса после начала мероприятия артисту резко стало плохо. У певца закружилась голова, заболело сердце, и он пожаловался зрителям на плохое самочувствие. Со сцены он признался, что страдает от внезапных панических атак. По словам организаторов, около концертного зала даже дежурила скорая.

Егору Криду стало плохо на концерте в Ялте. Фото: egorkreed

- У меня есть такая проблема… Моя жизнь превратилась в одну большую паническую атаку, - признался рэпер своим фанатам.

Позже со сцены Егор Крид рассказал, что его здоровье не в порядке после болезненного расставания с девушкой - популярной Tik-Tok-блогершей Валей Карнавал.

БОГОХУЛЬСТВО БУЗОВОЙ

Среди частых гостей полуострова можно выделить телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Ее бесконечные сториз можно смотреть как многосерийный фильм, но иногда и там бывают курьезы. Один из них случился во время очередного отпуска в Крыму.

Внешний вид певицы не понравился подписчикам. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Бузова спровоцировала грандиозный скандал, опубликовав фотографии из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе. Взбешенные поклонники набросились на поющую ведущую из-за ее неподобающего вида.

- Свято-Троицкий женский монастырь. У мощей Святителя Луки Крымского. Побывав однажды у этого Святого, душа просит и ждет молитв снова и снова. Живу по сердцу и по совести всегда, - написала в блоге Ольга Бузова.

Только вот одета артистка была вовсе не по чести. На фотографиях она позировала с одухотворенным лицом рядом со священником. На воспитаннице «Дома-2» был спортивный костюм. Причем, укороченная кофта оголяла пупок, штаны - с дырой над коленкой, а на голове даже не было платочка. Многие пользователи пришли в бешенство при виде «богохульницы».

ФУРА С КОСТЮМАМИ ПОПАЛА В АВАРИЮ

Поп-король эстрады Филипп Киркоров каждый год выступает на полуострове. Вместе со своей группой он устраивает настоящую шоу-программу со спецэффектами, трюками и переодеваниями. Для такого зрелища, конечно, нужно очень много реквизита и целая фура дорогущих костюмов.

Король эстрады каждый год дает концерты на полуострове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одни из гастролей артист ехал в Крым с концертной программой «Цвет настроения». Сам он добрался без приключений, но одна из фур, в которой перевозилось все сценическое оборудование, по пути съехала с дороги. По словам Киркорова, ничего страшного не произошло, на помощь сразу же выехали сотрудники МЧС. Но вот концерт пришлось отменить.

САМЫЙ КРУТОЙ ШПАГАТ

Среди частых гостей в Крыму можно встретить и приму-балерину Анастасию Волочкову. Здесь она иногда отдыхает с семьей и дает концерты.

Фото балерины собрало много реакций. Фото: Анастасия Волочкова/ВК

Не секрет, что звезда славится своей пластичностью. Крым вдохновил приму-балерину на самый крутой шпагат! Она сделала его на яхте на Южном берегу, чем вызвала бурную реакцию поклонников.

- Когда я приехала в Ялту, то глава города (экс-глава администрации Ялты Андрей Ростенко - Ред.) сказал: «Анастасия, я так вам благодарен, что вы это фото сделали именно в Ялте, и этот шпагат привлек внимание к нашему городу!», - рассказала Волочкова на одной из пресс-конференций.

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