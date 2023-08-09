Нырял с камня: на городском пляже Севастополя 14-летний подросток напоролся шеей на арматуру

Отдыхающим порекомендовали следить за местом, где они купаются Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером 7 августа в Севастополе произошел странный инцидент. На летних каникулах подросток 14-ти лет пошел купаться на местный пляж. Около часа он плескался в воде и нырял с камня, но после очередного прыжка чуть не расстался с жизнь. В один момент парня отбросило волной, где он напоролся на железный штырь.

Все случилось в Гагаринском муниципальном округе в районе «Солдатского» пляжа. Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города, к счастью, мальчика удалось спасти. Его вытащили из воды и отвели в ближайшую больницу для оказания помощи.

- На скорой помощи ребенок доставлен в Городскую больницу № 5. После осмотра дано заключение - подросток получил проникающую колотою рану неба, - рассказали в ведомстве.

Из-за тяжелой травмы и сильного кровотечения врачи экстренно прооперировали школьника. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В больнице утешают положительными прогнозами по выздоровлению.

В полиции Севастополя сообщили, что никаких обращений по данному вопросу не было. Однако инцидентом уже занялись сотрудники Следкома. Следователи проверят все обстоятельства травмирования ребенка на одном из городских пляжей.

- Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по сведениям, выявленным в ходе мониторинга социальных сетей, организовано проведение процессуальной проверки по факту получения несовершеннолетним травмы во время купания в море на территории Солдатского пляжа в городе Севастополе, - сообщили в пресс-службе.

Так, в городе организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По результатам рейда будет дана оценка действиям должностных лиц служб и организаций, осуществляющих организацию отдыха на территории пляжа и соблюдение мер безопасности.

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