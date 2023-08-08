В Крыму опрокинулся ЗАЗ, водитель погиб

ДТП случилось около 12:00 недалеко от села Дачное. Фото: МВД России по Республике Крым

Сегодня, 8 августа, в Красногвардейском районе произошла дорожная авария со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

ДТП случилось около 12:00 недалеко от села Дачное. По предварительным данным, ЗАЗ «Славута» под управлением мужчины 1944 года рождения по неустановленной причине вылетел на обочину и перевернулся.

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля скончался на месте, – сообщили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, 7 августа в Красногвардейском районе столкнулись Volkswagen и ВАЗ-2107. В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали.

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