Средняя температура днем будет колебаться в районе 25-30 градусов Фото: Александра Тимощенко

Как обычно, лето в Крыму пролетает с катастрофической скоростью. Не успеешь глазом моргнуть, так уже нужно доставать ветровки, дождевики и прощаться с морем до следующего сезона. Но сезон продолжается! Синоптики регионального Гидрометцентра уверяют, что сентябрь продлит лето и подарит жаркую погоду еще на один месяц.

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в сентябре 2023 в Крыму.

Несмотря на то, что с первого дня месяца на полуострове наступит календарная осень, лето еще долго будет с нами. Как рассказали синоптики, в сентябре ожидается довольно солнечная и даже знойная погода. В это время даже можно успеть съездить на море, взять отпуск и позагорать на пляже. А доставать теплые вещи стоит начинать чуть позже.

Однако все же придется учитывать, что ночи скоро станут прохладнее. Так, по информации регионального Гидрометцентра, средняя температура днем будет колебаться в районе +25...+30 градусов, а ночью опустится до +12...+15 градусов. В первый осенний месяц полуостров ждет сухая и солнечная погода без осадков. Только иногда можно ожидать небольшие и кратковременные дожди.

ПОГОДА НА КУРОРТАХ В СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА В КРЫМУ

По традиции, провести четвертый месяц лета можно будет на Южном берегу Крыма, так как в гидрометцентре обещают там самую теплую и комфортную погоду. Большую часть месяца на курортах будет греть солнце и только в 20-х числах появится вероятность дождя.

В других курортных городах в сентябре тоже будет тепло: в Евпатории до +25, в Севастополе - 23-26, а в Судаке ожидается до +29.

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ В СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА В КРЫМУ

Каждый год в сентябре на пляжах курортов еще можно застать толпы отдыхающих, которые не успели накупаться морем. Так, благодаря теплому воздуху и комфортному климату морская вода будет остывать медленно и постепенно. Поэтому поплавать в Черном и Азовском морях можно будет до середины октября, а для самых закаленных –и до января. Первые недели сентября температура воды составит от 19 до 24 градусов.

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