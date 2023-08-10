Украсть за 50 секунд: двое воров-спринтеров «обчистили» магазин техники в Крыму

Часть техники оказалась муляжом, поэтому "улов" составил чуть более 300 тысяч рублей. Фото: скриншот из видео

В Алуште произошло одно из самых быстрых ограблений в истории. Двое воров-рецидивистов под покровом ночи ворвались в местный магазин техники, сметая с прилавков все на своем пути.

Преступление попало на видео с камер наблюдения. На нем видно, как одетые в белые костюмы мужчины «в темпе» забегают на точку продаж, разбивают витрины и складывают нажитое нечестным трудом в пакеты, а после ретируются. На опустошение магазинчика ворам понадобилось каких-то 50 секунд.

В полицию обратились сотрудники местного ЧОПа, которым поступил сигнал, что в охраняемой ими точке творится что-то неладное. Когда правоохранители прибыли на место, обнаружили лишь выломанную дверь и разбитые витрины. Но сотрудники МВД тоже не «лыком шиты», поэтому быстро вышли на подозреваемых. Спринтерами в белых костюмах оказались двое симферопольцев 44 и 46-ти лет. Разумеется, ранее неоднократно судимые.

- Подозреваемые ранее отбывали наказание в местах лишения свободы за совершение разбоя. Ввиду возникших финансовых трудностей злоумышленники прибыли в Алушту для совершения кражи. Определившись с целью, подозреваемые путем повреждения входной двери проникли ночью в помещение магазина, - сообщили в пресс-службе крымской полиции.

Среди награбленных часов и смартфонов, кстати, попадались и муляжи, поэтому «выручка» рецидивистов составила меньше, чем планировалось - 310 тысяч рублей. Похищенную технику мужчины продали предпринимателю в родном Симферополе, а муляжи с тоской выбросили.

Хозяину магазина, набег на которой совершили воры-спринтеры, полицейские вернули часть имущества. А грабители отправились в СИЗО. На них завели дело по статье «Кража», поэтому подумать о своем поведении время будет. Максимум - шесть лет.

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