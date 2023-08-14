«Это пособники врага»: в Крыму хотят ужесточить наказание за съемку работы ПВО

Республика будет инициировать изменения федерального законодательства. Фото: пресс-служба главы Крыма

Республика Крым предлагает ужесточить наказание за видео с работой ПВО и результатами атак, совершенных киевским режимом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, Крым будет инициировать изменения федерального законодательства. Аксенов пояснил, что речь идет об ужесточении ответственности за распространение фото и видео, на которых запечатлены расположение и работа военных и стратегических объектов, а также оборонных систем. Кроме того, крымские власти предлагают ужесточить наказание за снимки и ролики с результатами террористических атак, совершенных киевским режимом.

– Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание «хайпануть», глупость или злой умысел, – подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма призвал жителей быть ответственными и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят российской армии и помогают в военных действиях, информационной войне и проведении терактов на территории нашей страны.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков призвал сообщать в МВД или ФСБ о людях, снимавших видео с объектов инфраструктуры, которые подверглись атаке со стороны Украины. Он пояснил, что опубликованный в сети ролик с военными или критическими объектами является работой на врага.

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