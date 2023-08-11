Живет в яслях с кроликами: в Бахчисарайском парке миниатюр воспитывают козленка, от которого отказалась мама

Каждый месяц в парке миниатюр рождаются новые животные. Фото: скриншот из видео

В Бахчисарайском парке миниатюр появилась новая ясельная группа для животных. В этот раз там родился маленький козленок. Милыми фотографиями и видео малышей поделились в пресс-службе зоопарка.

- Вот такой малыш у нас появился. Еще совсем дите, поэтому мы его кормим и тщательно следим за ним, - рассказывает директор парка Виктор Жиленко.

Козленок живет с кроликами. Фото: Пресс-служба парка миниатюр

Но сразу после рождения от козленка отказалась его мама. Она не хотела его кормить и даже пыталась ударить копытцем. Когда сотрудники зоопарка заметили это, они сразу забрали малыша к себе. Сначала кормили его молоком, а затем решили переселить его к маленьким кроликам.

- Сейчас нам приходится его самостоятельно выкармливать. Пока что его обижают остальные взрослые животные, поэтому пришлось отселить его на кроликовую ферму. С малышами кроликами нашему козленку веселее, - отмечает Жиленко.

Фото: скриншот из видео

Напомним, каждый месяц в парке миниатюр рождаются новые животные. В прошлом месяце на свет появились совята. Их сразу начали подкармливать кусочками мяса. До этого родился малыш пони необычного серого окраса. Директор зоопарка Виктор Жиленко рассказал, что детеныш очень активный и дружелюбный.

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