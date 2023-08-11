«Сразу же разорвали контракт»: в Крыму уволили аниматоров, станцевавших под провокационную украинскую песню

Девушек уволили сразу же после инцидента. Фото: МВД по Республике Крым

Троих девушек-аниматоров, которые станцевали под провокационную песню Верки Сердючки в алуштинском аквапарке, уволили. Информацию об этом КП-Крым подтвердили в развлекательной организации. Там отметили, что разорвали контракт с фирмой, которая предоставила им аниматоров, сразу же после инцидента. Напомним, три девушки 19, 20 и 26 лет на рабочем месте, пустились в пляс под украинскую «Гуляночку», чем вызвали возмущение окружающих.

- Нашими сотрудниками эти девушки не были. У нас был заключен договор с анимационной командой, которая сама подбирает сотрудников. Они постоянно меняются, приезжают, уезжают. Но после этой ситуации мы не работаем с ними. И насколько мы знаем, в той организации они тоже больше не работают, - рассказали КП-Крым в аквапарке Алушты, где произошел инцидент.

Все троих девушек задержала полиция. Выяснилось, что двое из них приехали в Крым на сезонный заработок из других регионов России, третья – местная жительница.

По данным МВД республики, их привлекли к административной ответственности за дискредитацию российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ).

- В отношении правонарушителей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей, – сообщили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году в центре скандала оказалась королева красоты из Крыма Ольга Валеева, которая, сидя на балконе с подругой, исполняла украинскую националистическую песню.

Кроме того, в августе 2022 года на 40 тысяч рублей оштрафовали ди-джея караоке-бара в Щелкино, который включил националистический клип ВСУ. Так же ему дали десять суток ареста.

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