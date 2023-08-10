Трех девушек-аниматоров оштрафовали за танцы под украинскую песню в Алуште

Фото: МВД по Республике Крым

Трех девушек-аниматоров аквапарка в Алуште привлекли к ответственности за дискредитацию российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД России по Республике Крым.

– Три девушки-аниматора, находясь на рабочем месте, публично танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом, – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали девушек и доставили в отдел полиции.Как выяснилось, две из них приехали в Алушту из других регионов России на сезонный заработок, третья - местная жительница.

– В отношении правонарушителей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей, – сообщили в МВД.

Напомним, в прошлом году королева красоты из Крыма Ольга Валеева оказалась в центре скандала из-за исполнения украинской националистической песни.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50