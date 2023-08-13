В Крым прибыл ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской: в каких городах можно поклониться святыне

В Симферополь прибыл ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В столицу Крыма прибыла христианская святыня. В Симферопольской и Крымской епархии сообщили, что ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской доставлен в Александро-Невский кафедральный собор.
Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В этот же день горожане и гости Симферополя смогли приложиться к мощам, помолиться и попросить помощи.
Верующие пришли в Александро-Невский кафедральный собор, чтобы поклониться святыне.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Святая Матрона Московская – одна из самых почитаемых в России святых. Любимая народом святая Матрона умела творить чудеса еще при жизни.
Ко святой обращаются за помощью, чтобы исцелиться от тяжкой хвори, найти хорошую работу, примириться с близкими, найти свою вторую половинку и создать семью.
Святую Матрону можно попросить о счастливом замужестве.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
- Я пришла сказать спасибо Матронушке, - рассказала КП-Крым одна из прихожанок. – Два года тому назад специально в Москву летала, чтобы побывать на ее могиле и попросить себе счастливое замужество, хорошего мужа и семью. Вернулась в Симферополь и через неделю познакомилась с замечательным парнем. Мы поженились и у нас родился ребенок. Мечтала поблагодарить святую, но сами понимаете, что сейчас самолеты не летают, поездом долго, а у меня же маленькая дочурка. И я была несказанно рада, когда узнала, что ковчег с мощами святой будет в Симферополе.
На Крымском полуострове святыня будет находиться до 30 сентября.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Ковчег будет находится на полуострове до 30 сентября, что позволит всем жаждущим совершить молитвенное поклонение.
- Симферополь, Алушта, Ялта, Севастополь, Евпатория, Саки, Бахчисарай - такой путь совершит святыня на крымской земле, - отметили в пресс-службе епархии.
В церквях перед мощами будут совершаться акафисты блаженной Матроне Московской.
Обнародован и предварительный график пребывания ковчега на полуострове:
- с 12 августа по 19 августа – Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе;
- с 19 августа по 26 августа – храм Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата в Алуште;
- с 26 августа по 2 сентября - Александро-Невский собор в Ялта;
- с 2 сентября по 9 сентября - Свято-Покровский собор в Севастополе;
- с 9 сентября по 16 сентября - Свято-Николаевский собор в Евпатории;
- с 16 сентября по 23 сентября Свято-Ильинский храм в городе Саки;
- с 23 сентября по 30 сентября - храм Феодоровской иконы Божией Матери в Бахчисарае.
Напоминаем, что пару лет тому назад певица МакSим отправилась в паломничество в Крым, чтобы поблагодарить за свое выздоровление Луку Крымского. Артистка очень тяжело заболела, больше месяца она была в искусственной коме, два раза останавливалось сердце, серьезно пострадали легкие, но чудом выздоровела.
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