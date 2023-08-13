В Крым прибыл ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской: в каких городах можно поклониться святыне

В Симферополь прибыл ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В столицу Крыма прибыла христианская святыня. В Симферопольской и Крымской епархии сообщили, что ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской доставлен в Александро-Невский кафедральный собор.

Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В этот же день горожане и гости Симферополя смогли приложиться к мощам, помолиться и попросить помощи.

Верующие пришли в Александро-Невский кафедральный собор, чтобы поклониться святыне. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Святая Матрона Московская – одна из самых почитаемых в России святых. Любимая народом святая Матрона умела творить чудеса еще при жизни.

Ко святой обращаются за помощью, чтобы исцелиться от тяжкой хвори, найти хорошую работу, примириться с близкими, найти свою вторую половинку и создать семью.

Святую Матрону можно попросить о счастливом замужестве. Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Я пришла сказать спасибо Матронушке, - рассказала КП-Крым одна из прихожанок. – Два года тому назад специально в Москву летала, чтобы побывать на ее могиле и попросить себе счастливое замужество, хорошего мужа и семью. Вернулась в Симферополь и через неделю познакомилась с замечательным парнем. Мы поженились и у нас родился ребенок. Мечтала поблагодарить святую, но сами понимаете, что сейчас самолеты не летают, поездом долго, а у меня же маленькая дочурка. И я была несказанно рада, когда узнала, что ковчег с мощами святой будет в Симферополе.

На Крымском полуострове святыня будет находиться до 30 сентября. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ковчег будет находится на полуострове до 30 сентября, что позволит всем жаждущим совершить молитвенное поклонение.

- Симферополь, Алушта, Ялта, Севастополь, Евпатория, Саки, Бахчисарай - такой путь совершит святыня на крымской земле, - отметили в пресс-службе епархии.

В церквях перед мощами будут совершаться акафисты блаженной Матроне Московской.

Обнародован и предварительный график пребывания ковчега на полуострове:

- с 12 августа по 19 августа – Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе;

- с 19 августа по 26 августа – храм Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата в Алуште;

- с 26 августа по 2 сентября - Александро-Невский собор в Ялта;

- с 2 сентября по 9 сентября - Свято-Покровский собор в Севастополе;

- с 9 сентября по 16 сентября - Свято-Николаевский собор в Евпатории;

- с 16 сентября по 23 сентября Свято-Ильинский храм в городе Саки;

- с 23 сентября по 30 сентября - храм Феодоровской иконы Божией Матери в Бахчисарае.

Напоминаем, что пару лет тому назад певица МакSим отправилась в паломничество в Крым, чтобы поблагодарить за свое выздоровление Луку Крымского. Артистка очень тяжело заболела, больше месяца она была в искусственной коме, два раза останавливалось сердце, серьезно пострадали легкие, но чудом выздоровела.

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