Певица МакSим после комы отправилась в паломничество в Крым

Певице помогли молитвы к святителю Луке Крымскому, памятник которому установлен в Симферополе. Фото: кадр телеканала «Спас» Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Поклонники творчества певицы МакSим (Марина Абросимова) пережили немало тревожных минут, когда она серьезно заболела коронавирусом. 38-летняя артистка едва не умерла, больше месяца она была в искусственной коме, два раза останавливалось сердце, серьезно пострадали легкие. Врачи сделали все, чтобы вытащить певицу буквально с того света. И чудо произошло!

Два месяцы спустя, после выписки из больницы, певица окрепла настолько, что уехала в Крым, чтобы поклониться святым местам.

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Ее духовный отец - игумен Лука (настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря) рассказал в программе «Простые чудеса с Павлом Астаховым» на телеканале «Спас», о том, что в июле побывал у Максим:

- Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки. Потом отправился к мощам Луки Крымского в Симферополь. Ситуация была безнадежной. Это искренне признавали медработники…

Игумен Лука вошел в симферопольский Свято-Троицкий монастырь в тот момент, когда шло чтение акафиста святителю Луке.

Прошло немного времени и артистке стало лучше, хворь понемногу стала отступать.

Духовный отец считает, что певицу спасли самоотверженность врачей, молитвы близких и заступничество Луки Крымского.

Вот по совету своего духовника Максима и отправилась на полуостров, чтобы поблагодарить за чудесное спасения небеса.

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Паломничество - это очень личное, сокровенное. Певица не афиширует свою поездку, но на ее странице появились видео, снятые в Бахчисарае, где находятся православные храмы, среди которых Свято-Успенский мужской монастырь и пещерный храм святителя Николая Чудотворца.

Напоминаем, что артистка Лариса Гузеева, которая после визита в Крым попала в больницу, к сожалению, находится в тяжелом состоянии. Остается пожелать ей скорейшего выздоровления.

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