Агония лета. В середине августа в Крым придет аномальная жара

С 15 августа воздух на полуострове прогреется до +33 градусов тепла днем Фото: Евгения ГУСЕВА

Август этим летом радует крымчан и гостей полуострова высокими температурами. Под конец лета солнце раскаляет асфальт и разогревает воздух до аномальных отметок. По прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, на этой неделе в регионе даже может быть побит температурный рекорд!

Так, с 15 августа воздух на полуострове прогреется до +33 градусов тепла днем и до +23 ночью. Найти спасение от такой жары можно будет только у моря или под кондиционером.

- С 17 августа и до конца недели столбики термометра будут приближаться к рекордным значениям за всю историю метеорических измерений для этих дней. Поскольку на фоне малооблачной солнечной, но ветреной погоды, дневная температура будет повышаться до +31…+36 градусов в четверг, +32…+37 градусов в пятницу, - сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Аномальная жара придет в Крым из Малой Азии, поэтому с середины недели отметки на термометре будут постепенно только увеличиваться. Такая погода продержится на полуострове и в выходные дни.

По словам начальника гидрометцентра Татьяны Любецкой, до конца августа на полуострове ожидается погода без существенных осадков, поэтому еще можно успеть провести летние деньки на море и позагорать на солнце. К тому же, из-за высокой температуры воздуха с 13 по 16 в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Сейчас температура Черного моря почти во всех частях полуострова составляет +25-26 градусов. Самое теплое море в Севастополе и Ялте - +26 градусов, а это даже теплее, чем в Турции!

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