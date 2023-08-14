Всей душой «болеет» за Родину: школьница из Евпатории потратила накопленные деньги на помощь бойцам СВО

Школьница родилась в патриотичной семье. Фото предоставлено героем публикации

Миллионы людей по всей стране активно поддерживают наших бойцов – участников специальной военной операции. Каждый день волонтеры и неравнодушные россияне собирают посылки из вещей, продуктов первой необходимости, лекарств и отправляют их на передовую. Некоторые даже лично покупают и отвозят на фронт технику, машины и оборудование. Но поддержать солдат могут не только взрослые. Так решила и школьница Маша из Евпатории.

ВМЕСТО МЕЧТЫ

Четырнадцатилетняя девочка решила купить полностью укомплектованный для Первого эшелона Медицинский рюкзак «Врачи вы не одни». Как рассказал общественник Александр Талипов, уже несколько лет у крымской школьницы была мечта – отправиться в путешествие по Санкт-Петербургу. Около года она откладывала карманные деньги и копила на билеты в культурную столицу. Но когда узнала, что бойцам нужна помощь, отдала все свои личные сбережения. Медицинский рюкзак она передаст батальонному врачу ВДВ на передовую.

Внутри есть все необходимое. Фото предоставлено героем публикации

Несмотря на громкие поступки, добрые дела Маша делает тихо. Поэтому она решила остаться анонимной, чтобы не привлекать к себе внимание.

- Здесь самое главное – это то, что она сделала, что рюкзак с помощью окажется у тех, кто в этом нуждается. А кричать на всю страну, что это сделала именно она - не лучший вариант для благотворительности, - рассказал КП-Крым отец девочки, который тоже пожелал не раскрывать личности.

НЕ ПЕРВОЕ ДОБРОЕ ДЕЛО

Как удалось узнать КП-Крым, школьница родилась в патриотичной семье. Ее родители работают в администрации города Саки, поэтому с раннего возраста прививали Маше любовь к государству. Девочка уже не первый раз помогает бойцам СВО. В прошлом году она, откладывая деньги на карманные расходы, накопила 17 тысяч рублей на зимнюю военную форму для военных. А сейчас решила повременить с поездкой в Северную столицу - помощь российским военным важнее.

Рюкзак отправится в зону СВО. Фото предоставлено героем публикации

- Когда узнала, что нужна военная форма, взяла свои деньги, пошла в ближайший специализированный магазин и купила все, что было нужно: брюки, жилеты, обувь, шапки…Она у нас девочка благородная и очень спортивная. В свои 14 она активно занимается кроссфитом, военной подготовкой. И всей душой «болеет» за родную страну. Мы не хотим ей как-то препятствовать. Наоборот, только поощряем ее рвение, - признается папа девочки.

Уже на этой неделе рюкзак отправится в зону СВО. Его лично передадут волонтеры, которые занимались сборами необходимых вещей. При этом четырнадцатилетняя крымчанка уже начала копить деньги на следующую посылку для военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда Ютуба баба Люда: знаменитость из Коктебеля жарит «заговоренные» пирожки и записывает клипы для военнослужащих СВО

Знаменитая баба Люда из крымского Коктебеля поддерживает участников СВО пирожками и видео-прибаутками (подробнее)