Звезда Ютуба баба Люда: знаменитость из Коктебеля жарит «заговоренные» пирожки и записывает клипы для военнослужащих СВО

Баба Люда. Фото: Людмила Коротикова (Чепиль)/VK

- Чтобы «петарды» мимо пролетали, вас не задевали, а любимые дома верно ждали! Мирного неба, вкусного хлеба, стакан родниковой воды и никакой беды! - героиня видео, принаряженная в венок из мелких голубых цветов, желает участникам СВО.

В обаятельной женщине без труда можно узнать бабу Люду из Коктебеля.

- У внучки муж ушел на спецоперацию, вот она и предложила мне записать видео, чтобы поддержать наших ребят, - рассказала «КП-Крым» Людмила Коротикова, как на деле зовут бабу Люду.

Знаменитость, как и многие люди, во время пандемии коронавируса перешла на удаленку - наловчилась записывать и рассылать по «ватсапу» короткие ролики с заговорами на всякие нужды: бизнес, замужество, деторождение, мужскую силу. Старается помочь людям, да и сама в накладе не остается - услуга платная.

Вот и экзамен по волонтерским роликам баба Люда сдала на «отлично». Врожденная артистичность, природная харизма, доброжелательность и отличное чувство юмора повышает настроение и тем, кто на передовой, и тем, кто ранен и проходит лечение в госпитале Ростова-на-Дону.

Слава бабы Люды давно перешагнула пределы Крыма, и военнослужащие с других регионов России, не скрывают своих эмоций, когда видят, что в кадре та самая баба Люда из Коктебеля.

- Все довольны, все хохочут! А это лучшая для меня благодарность и награда. Слово ведь и помогает, и лечит, - поделилась с «Комсомолкой» крымчанка.

Баба Люда помогает приблизить победу не только словом. Заказали наши бойцы пирожки с картошкой, луком и яйцами. Замесила крымчанка тесто, сделала начинку и налепила пирожков, приговаривая:

- Чтобы спокойно служба проходила, чтобы беда стороной обходила. Дай Бог здоровья и удачи!

Поставила на газовую плиту две сковородки и напекла целую гору пирожков, которые затем чуть подержала в холодильнике, чтобы они в полной сохранности «доехали» до бойцов.

Крымчанка поддерживает защитников Отечества. Фото: Людмила Коротикова (Чепиль)

- Вся деревня помогает нашим ребятам: кто банки с вареньем приносит, кто сигареты, или деньги, чтобы вскладчину купить что-то нужное, - рассказала женщина.

В остальном жизнь бабы Люды, которая 8 августа отмечает свой 67-ый день рождения, идет по накатанной колее.

Баба Люда ведет прием прямо на набережной Коктебеля. Фото: Людмила Коротикова (Чепиль)/VK

Много лет подряд прямо на набережной женщина проводит сеансы «фитотерапии» - усажает клиентов рядом с собой на лавочку и энергично обхлопывает пучками «полюбень травы». Обряд сопровождается рифмованными прибаутками-заклинаниями.

- Кому на бизнес, кому на удачу, кому на машину, квартиру и дачу?! Похлопаю букетиком и все придет с приветиком! – так этим летом зазывает на «фитотерапию» Людмила Коротикова.

«Похлопанные» среди которых и настоящие звезды телеэкрана, включая «Камеди клаб», щедро делятся своими впечатлениями о целительной силе бабы Люды, и уже не понять, где правда, а где и вымысел. По их словам, выходит, что крымчанка своими шутками и букетами из кермека (так по-научному называется полюбень-трава) творит настоящие чудеса.

Туристы с удовольствием делают фото на память со знаменитой бабой Людой. Фото: Людмила Коротикова (Чепиль)/VK

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баба Люда, давай! Как полюбень-трава и привороты на секс сделали пенсионерку из Коктебеля мировой знаменитостью

За мужской силой к 62-летней Людмиле Коротиковой едут со всего света (подробнее)

В Коктебеле баба Люда «полюбень-трава» отмечает именины своей кошки

Пенсионерка соблюдает все меры безопасности при коронавирусе (подробнее)