Баба Люда, давай! Как полюбень-трава и привороты на секс сделали пенсионерку из Коктебеля мировой знаменитостью

СЕГОДНЯ 16:48 2018-09-14T16:57:13+03:00

За мужской силой к 62-летней Людмиле Коротиковой едут со всего света [фото, видео]

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«Я - местная достопримечательность!»

- Мальчики на прием, будет вам подъем! Чтобы вы не теребили кокосы, чтобы у вас водились бабосы! - звонко выкрикивает невысокая женщина на набережной Коктебеля. А нам признается: - Да, я звезда! Инстаграма, Ютуба, Ватсапа…

К бабе Люде люди приходят, чтобы получить заряд оптимизма и бодрости.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Бойкая бабенка усаживает рядом с собой на скамейку очередного клиента, а это чаще всего мужчины, водружает ему на голову венок из невзрачных мелких цветов, которые она называет «полюбень травой» и начинает довольно энергично похлопывать букетом из этой же травы. Причем акцент делается на ту нежнейшую и чувствительнейшую часть тела, что находится между ног.

Шлеп-шлеп-шлеп сопровождается заговором, где чаще всего звучат слова «стоял, давали».

Баба Люда утверждает, что укрепляет мужскую силу, но не только - помогает и в бизнесе, и даже отваживает ребятню от компьютерных игр, если нужно.

Так это или нет - как докажешь?..

Но к скамеечке на набережной, где она принимает клиентов, не зарастает народная тропа! Туристов туда тянет, как телезрителей когда-то на Кашпировского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/668727" frameborder="0"></iframe> Трава «полюбень» - чтобы секс был каждый день.Баба Люда, давай! «Полюбень-трава» сделала коктебельскую пенсионерку мировой знаменитостью. За мужской силой к ней едут со всего света!

Простая крымчанка успела засветиться в популярных программах: «Большая стирка», «Давай, поженимся». Была она в гостях и у Анфисы Чеховой, Елены Яковлевой, Лолиты Милявской, а на «Поле чудес» и вовсе машину выиграла.

Клип на ТВ «Трава-полюбень, чтоб стоял каждый день, чтоб стояла шляпа и пальто из драпа» где крымчанка прямо на сцене приумножает мужскую силу Александра Реввы (Артура Пирожкова), резидента «Камеди Клаб», собрал почти полтора миллионов просмотров!

Международным связям Людмилы могут и правительства позавидовать - среди ее клиентов полно иностранцев

Людмилу Коротикову из Коктебеля знают во многих странах мира.Фото: Анастасия ЖУКОВА

- С Америки приезжают, с Германии. С переводчиками даже подходят, да еще с таких городов, названия которых и не выговоришь, - с гордостью объясняет 62-летняя пенсионерка.

Такая вселенская слава вскружит голову кому угодно!

- Я - местная достопримечательность, - считает женщина. - Мне давно уже пора персональную лавочку поставить и навес сделать, за ту рекламу, что я Коктебелю делаю. Многие так и говорят: «Ради вас в Коктебель приехали. Вы у нас популярная, видео с вами по всему миру ходят!»

Отдыхающие любят Коктебель за красивые пейзажи и ласковое море.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

«Сразу бодрость духа, настроение поднимаю. И еще кое-что!»

«Полюбень- трава» сделала крымчанку не только звездой, но и дает хлеб насущный.

За свои сеансы Людмила цену не заламывает.

- 150 рублей - букетик. 200 рублей за фото и съемку видео. Если муж на коленки жену посадит, то 300 рублей, - объясняет знахарка.

Деньги невелики, но, по словам целительницы, эффект весьма ощутимый:

- Москвичи вон, какие замученные приезжают, сколько же нужно на пляже лежать, чтобы в себя прийти. Я же сразу им бодрость духа, настроение поднимаю и еще кое-что! Они тут же оживают, улыбаются. Квартиру нужно продать - я букетик наговариваю на это. Дитенка нужно? Пожалуйста! Шлеп-шлеп, а потом через год-два, приезжают, благодарят: «Мы ребенка родили! Сказали замуж выходить - вот и свадьба! Бизнес попер!»

А до начала звездной карьеры довелось ей поработать и в охране, и быть дворником. Поэтический дар проявился, когда виноградом на пляже торговала вразнос со стихами: «Виноград с витамином Цэ, чтобы не было морщин на конце…».

А сейчас с ее благословения уже продают майки с ее изображением. Правда, свою долю в бизнесе она не озвучивает - коммерческая тайна!

Бизнес на полюбень-траве процветает. Так что же это за трава такая волшебная, что силу мужскую придает? Про нее, чудодейственную, говорит, знала с детства, что приносит благополучие и дома ее держат от злых духов, от колдунов и всего плохого.

У полюбень-травы есть официальное название кермек татарский.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Но спросите любого ботаника, и он скажет: нет травы с таким названием.

Трава в руках бабы Любы - кермек татарский. Растет везде в Крыму, многолетнее растение, используется больше как декоративное - для клумб или же при составлении букетов. И никакая это трава не панацея от всех болезней.

Туристы фотографируют на память негласную достопримечательность курортного поселка.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Но это совсем не смущает тех, кто выстраивается в очереди к бабе Люде уже больше двух десятков лет (Людмила Коротикова уже 21 год занимается полюбень-травой!).

- Букетик плюс моя особая энергетика - все вместе и помогает людям! - уверена пенсионерка.

Добавьте к этому атмосферу курортного Коктебеля - солнце, море, счастливые люди на отдыхе - что-то в этом «коктебельком коктейле» же должно и вправду сработать!.

КСТАТИ

Баба Люда читателям «Комсомолки»: Желаю много любви!

- Уважаемые читатели. Во-первых, конечно же, желаю, чтоб все было отлично у вас в любви и сексе! А, во-вторых, «Комсомольскую правду» как следует изучайте! Удовольствие получайте! Никогда не скучайте: новости, статьи - читайте! И отдыхать в Коктебель приезжайте!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алевтина ДОЛГИХ, сексолог:

- В глубине души каждому из нас хочется, чтобы кто-то большой и сильный как в детстве решил все наши проблемы и разрешил просто радоваться жизни. И если человек бессознательно действительно готов выздороветь, такое чудо случается. С помощью священника, психотерапевта, учителя, харизматичной бабушка Люды - выбор авторитетных родительских фигур огромен и индивидуален. Специалисты давно показали, что большинство сексуальных дисфункций, если они не связаны с медицинской патологией, коренятся в психологии человека. Здесь вступают в силу множество механизмов, хорошо известных психотерапевтам и сексологам. Эффект плацебо наиболее известен и, наверное, уже всем понятен. Еще один замечательный механизм - самореализующееся пророчество. Чем более внушаемым по своим индивидуальным особенностям является человек, тем сильнее он ощутит на себе целебное воздействие различного рода.

МНЕНИЕ

Валентина ПРОХОРЕНКО, глава Коктебеля:

Баба Люда - специфический экземпляр и мы к ней очень скептически относимся

- Символы Коктебеля - Кара-Даг, Золотые ворота, дом-музей Волошина, но никак не баба Люда. Мы проводим творческие вечера, сейчас, например, Волошинский сентябрь, новые тропы на Кара-Даг открываются. У нас замечательные фестивали - джаза, вина, огня.

Да у бабы Люды есть своя публика, но как может быть визитной карточкой поселка или достопримечательностью человек, который прилюдно порой использует ненормативную лексику?! Она специфический экземпляр, и мы к ней очень скептически относимся. Чтобы работать, нужны разрешительные документы, а у нее ничего нет. Так что о какой персональной скамейке для нее может быть речь???

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