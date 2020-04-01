2020-04-01T19:07:19+03:00
Общество

В Коктебеле баба Люда «полюбень-трава» отмечает именины своей кошки

Пенсионерка соблюдает все меры безопасности при коронавирусе [видео, фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Баба Люда и Ася. Фото: Людмила Коротикова/VKБаба Люда и Ася. Фото: Людмила Коротикова/VK
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Жительница Коктебеля Людмила Коротикова известна на весь мир. Звездой ее сделали сеансы фитотерапии, которые женщина проводит прямо на набережной поселка.

Своих клиентов она избавляет от разных проблем, даже сексуального характера, похлопывая букетом из полюбень-травы. Но и в межсезонье 63-летняя крымчанка не скучает.

- Моей кошечке сегодня 2 года, - так баба Люда подписала фото на своей странице в соцсети, на котором она нежно держит в руках лысого сфинкса.

КП-Крым пенсионерка рассказала, что ее любимицу зовут Ася: - Ласковая кошечка, а хвостик у нее как у крыски. У дочки аллергия на шерсть, вот и пришлось взять такую голую кошку.

Правда, котят у Аси не будет - пришлось стерилизовать, потому что она принимала ухаживания уличных лохматых котов.

Крымчанка спасается от заразы целебной травой и маской. Фото: Людмила Коротикова/VK

Крымчанка спасается от заразы целебной травой и маской. Фото: Людмила Коротикова/VK

Коктебель, как и весь Крым, соблюдает меры предосторожности из-за коронавируса. Вот и в магазин только по пять человек пускают. Баба Люда щеголяет по поселку в кокетливой медицинской маске в горошек.

Крымчанка же щедро делится с подписчиками секретом крепкого здоровья: - Мой коктебельский букет повышает иммунитет!

Пользователи соцсети живо комментируют посты знаменитости: «Славная кошечка - мне бы красотку такую!»; «Пришлите мне по почте целебный букетик, пожалуйста»; «Тетя Людочка, ах-ах, вы злободневную тему затронули. Собрались отдохнуть в Коктебель, но из-за пандемии отпуск отодвинулся на неопределенный срок».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Трава «полюбень» - чтобы секс был каждый день.Баба Люда, давай! «Полюбень-трава» сделала коктебельскую пенсионерку мировой знаменитостью. За мужской силой к ней едут со всего света!

ИСТОЧНИК KP.RU

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