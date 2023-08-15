Передавал данные о военных грузах: ФСБ уличила жителя Крыма в работе на украинские спецслужбы

Фигуранту грозит до 11 лет колонии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму задержали местного жителя, который передавал по заданию украинских спецслужб данные о перевозке грузов в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России 1965 года рождения. Он является сторонником украинской националистической идеологии. По заданию спецслужб этой страны задержанный передавал данные о перемещении грузов в зону СВО через территорию Крыма. Житель республики подтвердил, что сотрудничает с СБУ.

Мужчина также сообщил координаты схрона. Там нашли самодельное взрывное устройство. Оно содержало пластичное взрывчатое вещество массой около килограмма в тротиловом эквиваленте. В ФСБ подчеркнули, что это устройство было готово к применению.

В отношении крымчанина завели уголовное дело. Ему инкриминируют незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранта заключили под стражу. Согласно законодательству, фигуранту грозит от 8 до 11 лет лишения свободы. Все обстоятельства преступления устанавливаются. Кроме того, выясняется, причастен ли крымчанин к иным эпизодам противоправной деятельности.

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