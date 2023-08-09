«Сядешь в тюрьму за гражданство РФ»: диверсант, подорвавший газопровод в Крыму, рассказал, как его завербовали

ФСБ задержала диверсанта, подорвавшего газопровод в поселке Кореиз под Ялтой. Фото: ФСБ РФ

Диверсант, подорвавший газопровод в поселке Кореиз под Ялтой, в ходе допроса рассказал, что украинские спецслужбы завербовали его, узнав о его российском гражданстве и пригрозив последствиями. Видео с допросом опубликовала ФСБ России.

Мужчина был завербован в Павлограде Днепропетровской области в июне 2022 года. Пройдя курсы разведывательно-диверсионной подготовки, он через Молдову и Турцию прибыл в Москву. Подтвердив российское гражданство и получив паспорт, отправился в Крым. Семья мужчины осталась на Украине. Кураторы из СБУ торопили его осуществить теракт, напоминая, что после этого он сможет воссоединиться с родными.

– Я прошелся, посмотрел место, где возможно устроить подрыв, чтобы не было людей рядом. И 22 [июня] ночью сходил на тайник, взял все, что надо, установил заряд, отошел на 100 метров, и с кнопки оно [взрывное устройство] сработало, – рассказал он.

Напомним, 23 июня власти Крыма сообщали, что из-за повреждения газопровода в поселке Кореиз под Ялтой около 500 человек остались без газа.

После теракта мужчина в попытке залечь на дно уехал в Коктебель, там и был задержан сотрудниками ФСБ. Впоследствии при обыске в гараже фигуранта силовики нашли два килограмма взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ («Теракт») и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

При обыске в гараже фигуранта силовики нашли два килограмма взрывчатки. Фото: ФСБ РФ

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