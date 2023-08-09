В Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод в Кореизе

Мужчина был завербован в Павлограде Днепропетровской области в июне 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму задержан диверсант, который по заданию украинских спецслужб взорвал газопровод в Кореизе, он уже дал признательные показания. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

– Пресечена преступная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб, – говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина был завербован в Павлограде Днепропетровской области в июне 2022 года. После прохождения курса разведывательно-диверсионной подготовки он отправился в Крым и 23 июня 2023 года подорвал газопровод в поселке Кореиз под Ялтой.

Самодельное взрывное устройство мужчина получил через тайник. При обыске в гараже фигуранта силовики нашли еще два килограмма взрывчатки.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ («Теракт») и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Фигуранту предъявлено обвинение, он арестован.

23 июня власти Крыма сообщали, что из-за повреждения газопровода в поселке Кореиз под Ялтой около 500 человек остались без газа.

Напомним, в четырех городских округах и трех районах Республики Крым действует высокий уровень террористической опасности. Кроме того, на территории восьми регионов России, в том числе в Крыму, действует средний уровень реагирования.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Керчи задержали украинского диверсанта, готовившего подрыв подстанции (подробнее)