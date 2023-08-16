Симферополец пропагандировал нетрадиционный секс: его оштрафовали на 50 тысяч рублей

Мужчину задержали после поста в соцсети. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе 35-летнего жителя, пропагандировавшего нетрадиционные сексуальные отношения, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму обнаружили в одной из популярных социальных сетей страницу симферопольца. Там мужчина выкладывал неприемлемый контент с открытым доступом.

– Согласно заключению специалиста, опубликованная запись в виде изображения и аудиозаписи пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, – отметили в МВД.

Крымчанина нашли и задержали. Дома у него провели обыск. Правоохранители изъяли три телефона, съемный жесткий диск и две флешки. Все это направили на исследование. На симферопольца завели административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Суд оштрафовал крымчанина на 50 тысяч рублей.

– В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление иной противоправной деятельности задержанного, – говорится в сообщении.

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