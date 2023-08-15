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НовостиОбщество15 августа 2023 13:10

В книжных магазинах Симферополя нашли книги, пропагандирующие нетрадиционные отношения

В магазинах Симферополя нашли книги с пропагандой нетрадиционных ценностей
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

В книжных магазинах Симферополя нашли книги, пропагандирующие нетрадиционные отношения. Об этом сообщила член Общественной палаты Крыма Анастасия Гридчина.

– Промониторили ряд детских фэнтези, выявили порядка пяти-шести книг с отвратительными публикациями, пропагандирующими нетрадиционные ценности, – рассказала Гридчина в эфире «Радио Крым».

Ранее КП-Крым писала, что в одной из библиотек Советского района обнаружили книги лидеров запрещенных в России националистических украинских движений. Министерству культуры Республики Крым рекомендовали провести тщательную ревизию библиотечных фондов в муниципалитетах.

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