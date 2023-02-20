В крымской библиотеке нашли книги лидеров запрещенных в РФ националистических украинских движений

Фото: телеграм-канал Николая Волкова

В одной из библиотек Советского района Республики Крым обнаружены книги лидеров запрещенных в РФ националистических украинских движений. Минкульту РК рекомендовано провести тщательную ревизию библиотечных фондов в муниципалитетах, сообщает пресс-служба Государственного совета РК.

Запрещенную литературу обнаружил председатель комитета по охране культурного наследия Госсовета Республики Крым Николай Волков.

– По итогам поездки среди прочего буду рекомендовать министерству культуры Республики Крым отработать вопрос об изъятии книг из библиотек Республики Крым украинского периода, авторами которых являются участники таких организаций, как ОУН, УНА-УНСО, УПА, РУХ (запрещенные в РФ организации), – сказал Волков.

Ранее КП-Крым писала, что ФСБ задержала севастопольца за финансирование террористов. Дома у него нашли предположительно запрещенную исламскую литературу, а также оружие и флэш-накопители.

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