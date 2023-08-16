Поджидал девочек в подьездах: в Севастополе мужчину будут судить за эксгибиционизм

Фигурант совершал преступления пьяным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе жителя Карачаево-Черкессии 1991 года рождения обвиняют в иных действия сексуального характера в отношении трех девочек, не достигших 14-летнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В 2020 году мужчина приехал к девушке, с которой познакомился в сети. Спустя время они расстались. Мужчина остался проживать в Севастополе. В декабре 2021 года, ноябре 2022 года и марте 2023 года, будучи пьяным, фигурант совершил акты эксгибиционизма в отношении трех девочек. На тот момент детям было 7, 8 и 11 лет.

– События происходили в дневное время на улице и в подъезде многоквартирного дома на улице Генерала Лебедя, проспекте Генерала Острякова и улице Абазы, – говорится в сообщении.

В пресс-службе Следственного комитета отметили, что насилия в отношении детей приезжий не применял. Он совершал преступления в подъездах многоэтажек или на безлюдных участках улиц города.

Полицейские нашли мужчину в Карачаево-Черкессии. Там обвиняемого и задержали. Суд заключил фигуранта под стражу. Уголовное дело направили в суд. Кроме того, с мужчины собираются взыскать компенсацию морального вреда.

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